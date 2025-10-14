Assembleia celebra o Dia dos Professores com homenagens e reconhecimento

Ao centro, a professora emérita Maria Rachel de Camargo Vianna Nascimento, com 99 anos, falou em nome de todos os homenageados da noite. Foto: Orlando Kissner/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, foi comemorado nesta segunda-feira (13) em sessão solene no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem foi proposta pelo deputado Ney Leprevost (União) e teve como objetivo reconhecer o papel essencial dos profissionais da educação na formação de cidadãos e no desenvolvimento da sociedade.

“Temos a convicção de que um país só alcança desenvolvimento, prosperidade e justiça plena quando investe no ensino público de qualidade para todas as pessoas. E assim como já homenageamos ministros, desembargadores e empresários que ajudam o Paraná a crescer, decidimos realizar, de maneira inédita, uma sessão solene em reconhecimento público aos professores do Estado”, disse o deputado Ney Leprevost (União).

Para ele, o sonho de uma educação completa envolve escolas bem estruturadas, com laboratórios, bibliotecas e aulas diversificadas, mas nada substitui o papel humano do professor. “A peça fundamental para que a educação funcione de verdade são os professores. Nada substitui a força humana, o conhecimento, a experiência e a vontade de ensinar”, afirmou.

O presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), falou sobre os avanços obtidos pela educação paranaense nos últimos anos e reforçou a importância da valorização dos docentes na construção de um Estado mais desenvolvido. “O Paraná é hoje referência nacional em educação pública. Em 2019, o Estado ocupava o sétimo lugar no ranking do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Nos últimos três anos consecutivos, o Paraná tem a melhor educação do Brasil, em primeiro lugar no índice. Isso é resultado do trabalho dos nossos professores e do investimento contínuo na área”, afirmou.

“No Paraná, nós não fazemos educação com ideologia, fazemos com metodologia. Estamos preparando nossos alunos para as profissões do futuro, especialmente na área tecnológica, com a distribuição de tablets, cursos de robótica e educação financeira”, comentou. Para ele, o dia foi de agradecimento e reconhecimento. “Nada mais justo do que a Assembleia prestar esta homenagem, em nome de todos os parlamentares, aos nossos valorosos professores, os grandes responsáveis por fazerem o Paraná ter a melhor educação do Brasil.”

Referência nacional

O papel dos docentes na conquista dos avanços educacionais alcançados pelo Estado nos últimos anos também foi destacado pelo secretário estadual de Educação do Paraná, Roni Miranda Vieira. “O Paraná possui hoje o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do país, tanto nos anos iniciais quanto nos finais do ensino fundamental. Esse resultado é fruto de muita dedicação dos nossos professores e se traduz em qualidade na educação”, afirmou.

O secretário também anunciou novas parcerias entre a Secretaria de Educação e a Assembleia Legislativa, voltadas ao fortalecimento das redes municipais de ensino. “Na próxima semana vamos lançar dois programas: um voltado ao fornecimento de Chromebooks para as redes municipais e outro de universalização do ensino de língua inglesa para todos os estudantes da rede municipal”, afirmou. “Se o Paraná alcança bons resultados educacionais, é graças a essa parceria. O reconhecimento da Assembleia aos professores e profissionais que entregam educação de qualidade aos nossos estudantes é justo e louvável”, finalizou.

“O reconhecimento dos profissionais da educação não é apenas uma questão financeira. Precisamos valorizar o trabalho dos professores, que têm pavimentado o caminho de tantas pessoas”, afirmou o secretário municipal da Educação de Curitiba, Jean Pierre Geremias de Jesus Neto. Ele recordou que, em algum momento da vida, todos têm a lembrança de um educador que marcou sua trajetória. “Acho que todos nós, profissionais e pessoas bem-sucedidas, temos no coração e na memória um professor que fez a diferença na nossa carreira e na nossa vida. Este momento destaca justamente isso: a relevância dos professores e dos profissionais da educação na formação das pessoas”, comentou.

Amor pelo magistério

Representando o Magistério do Estado do Paraná, a professora emérita Maria Rachel de Camargo Vianna Nascimento falou com orgulho sobre o seu amor pelo magistério, que começou com o avô. “Meu avô começou a dar aula em Castro aos 15 anos e continuou até se aposentar. Com exceção de um dos filhos, todos os outros dez se tornaram professores. Tenho um tio que dá nome a uma sala na Federal, o professor Arlindo Loyola de Camargo”, relatou.

Com quase 100 anos, Maria Rachel seguiu o mesmo caminho e dedicou boa parte da vida ao ensino normal, atuando no Instituto de Educação de Paranaguá, onde exerceu funções administrativas e pedagógicas. “Adoro ser professora. Fui e voltaria a ser professora. Trabalhei muitos anos na formação de futuros docentes e sempre procurei olhar não só o lado profissional, mas também o lado humano e psicológico dos alunos”, disse.

“O compromisso do professor vai além da sala de aula. Eles também assumem papel importante na relação com as famílias e na formação emocional dos estudantes. Por isso, é muito importante ver o trabalho dos professores sendo reconhecido. É um incentivo para todos aqueles que trabalham no magistério e têm o seu trabalho valorizado. Isso é algo que tem faltado hoje em dia. Claro que temos deputados, como o Ney Leprevost, que sempre homenageiam os educadores, mas acredito que nossa classe deveria ser mais valorizada e melhor remunerada”, pontuou.

Homenageados

Em nome de toda a categoria, representando escolas públicas, particulares, universidades e projetos educacionais, diversos professores foram homenageados. Representando as escolas particulares, foram agraciados o diretor-geral do Colégio Marista Paranaense, Flávio Antônio Sandi, e a diretora-geral do Colégio Cebec, Sandra Regina Torres; representando os Centros Municipais de Educação Infantil, a diretora do CMEI Santos Andrade, Simone Matta Silva Spake; representando as escolas municipais, a diretora da Escola Municipal Maria do Carmo Martins, Regiane de Fátima Roscoche Balsanelli, e a diretora da Escola Municipal Paranaguá, Luciane Domachowski Richter; representando as escolas estaduais, o diretor do Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi, Hallen Arthur Franco dos Santos, e o diretor da Escola Estadual São Braz, Josemi Lima Almeida.

Também foram homenageados, representando os professores aposentados, o ex-professor da Uninter, Norca Gordas Batista; representando o início da carreira docente, Isabela Lima Haiducki; representando a educação especial, Maria Cecília Kuzmann Santos; representando os docentes do ensino superior, Ana Carolina Clève; representando os professores de carreira, o professor da SMELJ, Gilmar de Oliveira Gonçalves, e Selena Virgínia Guzoni de Oliveira; representando as universidades privadas, a reitora da UniBrasil, Camile Luciane da Silva; representando iniciativas socioeducacionais, Augusto Mozart Antonichen Pinheiro Cruz, do Projeto História de Curitiba; e, representando os professores do regime de Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Governo do Estado, Elaine Cristina Rosário Pereira.

Também participaram do evento o deputado estadual Mauro Moraes (União); o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Osvaldo Canela; o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Marcos Sfair Sunye; a vice-reitora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Vanessa Ishikawa Rasoto; o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, professor Euler; e, representando as escolas particulares do Paraná, o professor Frank Wellington Guimarães, além de professores e demais lideranças.

Dia do Professor

Em 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I baixou um Decreto Imperial que determinou a criação de escolas primárias em todas as cidades do Império. Mais de um século depois, em 1947, o educador Salomão Becker liderou um movimento em São Paulo que resultou na primeira celebração da data. A iniciativa inspirou outras escolas e, posteriormente, o presidente João Goulart assinou o Decreto Federal nº 52.682/1963, que consolidou o Dia do Professor como um momento de reconhecimento e valorização da profissão.

Internacionalmente, o Dia Mundial do Professor é celebrado em 5 de outubro, instituído em 1994 pela Unesco. A data não é feriado nacional nem ponto facultativo, mas é considerada feriado escolar e visa celebrar a importância dos profissionais que dedicam suas vidas à educação e à formação de cidadãos.