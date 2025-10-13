15°C 20°C
ALEP SELO DIAMANTE

De Santana do Itararé a Aparecida: fiel pedala por nove dias em agradecimento a milagre de Nossa Senhora

Após vencer o risco de câncer no intestino, Wilson Batista Alves cumpriu sua promessa de fé e percorreu mais de 500 km até o santuário

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/10/2025 às 14h34
Wilson pedalou durante nove dias para cumprir sua promessa. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Um verdadeiro milagre: é assim que se pode descrever a história de Wilson Batista Alves, morador de Santana do Itararé que recebeu uma benção divina ao enfrentar o alto risco de câncer no intestino. Para cumprir uma promessa feita a Nossa Senhora Aparecida, ele percorreu de bicicleta uma jornada de nove dias até a cidade de Aparecida do Norte, em um gesto de fé e gratidão.

Tudo começou há cerca de um ano e meio atrás, quando Wilson foi diagnosticado com uma perigosa bactéria no estômago e que, segundo os médicos, poderia se tornar um perigoso câncer futuramente. Ao receber o diagnóstico, Wilson recorreu à sua fé e religião, fazendo uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, de que pedalaria até a cidade de Aparecida do Norte como gratidão, caso não fosse diagnosticado com o câncer.

“Ele sentia muita dor no estômago, e estavam piorando. Os médicos disseram a ele que o risco de a bactéria se tornar um câncer era grande, caso ele não fizesse os tratamentos e dietas corretamente. Ele começou os tratamentos, mas sentia bastante dor, então fez a promessa à Nossa Senhora”, contou Alan José Alves, filho único de Wilson em entrevista com a Folha.

Wilson, de 50 ano, contou à reportagem um pouco sobre como têm sido os últimos meses, marcados pelo sofrimento dos tratamentos. “Ia em um médico, ia em outro, e sempre do mesmo jeito. Eles me disseram que poderia virar um câncer, e então eu recorri à Nossa Senhora, e prometi que pedalaria até Aparecida se não piorasse o meu caso”, disse ele.

Os dias se passaram, e Wilson continuou com os tratamentos médicos. Com o passar dos meses, ele recebeu a notícia de que não teria mais como a bactéria se transformar em um câncer, e foi então que cumpriu sua promessa e pedalou por nove dias até chegar em Aparecida do Norte, um ato que representou sua gratidão pelo milagre recebido.

“As dores foram diminuindo, e os médicos me disseram que não tinha mais risco. Foi um verdadeiro milagre”, ressaltou Wilson durante a entrevista. Com o milagre já recebido, Wilson foi cumprir a sua parte da promessa, e iniciou a jornada até a cidade.

“Eles saíram no dia primeiro, e chegaram em Aparecida na sexta-feira (10). Foi uma viagem longa, mas representou o agradecimento e a gratidão do meu pai pelo milagre que recebeu de Nossa Senhora”, contou Alan.

O trajeto, de cerca de 560km, foi difícil. Durante o percurso, Wilson ainda enfrentou algumas dificuldades, mas conseguiu chegar ao destino. “Em Avaré, tive um corrimento no joelho, e tive que seguir empurrando a bicicleta. Minha esposa estava indo de carro por São Paulo, junto com minha sobrinha, e foi assaltada no trajeto, mas graças a Deus não aconteceu nada de pior com elas”, contou Wilson.

“Para mim, que acompanhei tudo, vi todo o sofrimento do meu pai, que vi tudo o que estava acontecendo, o alto risco daquilo se tornar um câncer, foi um milagre enorme".

Contudo, apesar das dificuldades do caminho, ele conseguiu chegar em Aparecida e cumprir a promessa que tinha feito. Além da pedalada, Wilson ainda aproveitou a viagem para deixar um marco de sua história na cidade, mostrando para outros fieis o milagre recebido. “Ele deixou a bicicleta que usou na Sala dos Milagres, para mostrar o milagre e agradecer à Nossa Senhora”, disse Alan.

O filho, que tem 25 anos, também enfatizou sua alegria pela vitória do pai, um milagre que emocionou a família, amigos e outros fiéis que ficaram sabendo da história. “Para mim, que acompanhei tudo, vi todo o sofrimento do meu pai, que vi tudo o que estava acontecendo, o alto risco daquilo se tornar um câncer, foi um milagre enorme. Não tenho nem palavras para descrever a minha emoção”, enfatizou.

