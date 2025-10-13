15°C 20°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Itaipu vai destinar R$ 30 milhões para construção de casas populares em Castro

Programa Moradias vai beneficiar famílias que vivem em ocupações irregulares

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
13/10/2025 às 09h35
Itaipu vai destinar R$ 30 milhões para construção de casas populares em Castro
Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Após os bons resultados alcançados em Foz do Iguaçu (PR), o Programa Moradias será implantado no município de Castro, no Centro-Sul do Paraná. Serão construídas 160 casas para famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas de ocupação irregular. A iniciativa faz parte programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo do Brasil.

O repasse para as obras será de R$ 30 milhões. O recurso provém das vendas, via leilão, de imóveis construídos em Foz do Iguaçu para abrigar os trabalhadores na época da construção da usina. Segundo o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, “os imóveis de Itaipu seguem em constante processo de venda. No próximo dia 15, por exemplo, teremos mais um leilão de casas desocupadas”, lembrou. “Nosso compromisso é esse: ajudar mais pessoas a terem direito a moradia, ao passo que reduzimos esse patrimônio imobilizado da empresa.”

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, explicou que o projeto de moradias sustentáveis tem como propósito promover dignidade e respeito às famílias em situação de vulnerabilidade social. “A Itaipu tem como missão produzir energia elétrica limpa, de qualidade e barata, ao mesmo tempo em que desenvolve ações socioambientais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente das famílias mais vulneráveis. Em Castro, o Programa Moradias vai beneficiar famílias que vivem em condições precárias, em áreas de ocupação, oferecendo um lar digno e seguro”, afirmou.

Em Foz do Iguaçu, as primeiras 52 casas do projeto já estão prontas e devem ser ocupadas em breve pelas famílias. No total, serão 254 casas entregues na cidade.

Recomendações técnicas

A seleção do município atendido se deu a partir de critérios disponibilizados no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná (PEHIS-PR). Foram selecionadas as favelas margeando leitos, cursos d’água e sistemas lagunares dentro da bacia de contribuição da Itaipu, com alto risco ambiental de inundação e recomendação técnica para reassentamento total.

O município também foi priorizado por não ter sido contemplado nas fases iniciais do Fundo de Arrendamento Residencial Minha Casa Minha Vida.

O anúncio foi confirmado na quinta-feira (9), durante reunião entre o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Edmir Kirchof, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Tecnologia

As novas casas serão construídas com o sistema Wood Frame, tecnologia inovadora que utiliza madeira de reflorestamento como matéria-prima, garantindo rapidez na execução e menor impacto ambiental. O projeto já foi reconhecido nacionalmente na categoria “Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade” pelas unidades habitacionais entregues em Foz do Iguaçu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Seminário busca fortalecer a segurança alimentar e nutricional nas escolas públicas. Foto: Divulgação FNDE
CAPACITAÇÃO Há 3 dias

Foz do Iguaçu recebe Seminário Regional sobre Alimentação Escolar nos dias 30 e 31 de outubro

Evento gratuito valoriza merendeiras e nutricionistas da rede pública e reforça o compromisso do Projeto Alimentação Escolar Nota 10 com a segurança alimentar e nutricional; inscrições abertas

 Solenidade de entrega da estrada e de outras melhorias aconteceu nesta segunda-feira (5), com a participação de diretores da Itaipu e outras autoridades. Foto: Marcos Prado / Itaipu Binacional
SONHO Há 4 dias

Pavimentação de estrada vai mudar a vida de moradores de Tuneiras do Oeste (PR)

Cerimônia nessa segunda-feira (5) marcou uma série de entregas da Itaipu no município. No mesmo dia, em Umuarama (PR), encontro reuniu organizações sociais apoiadas pela Binacional

 Projeto une duas vertentes importantes da atuação da empresa: a inovação e a responsabilidade socioambiental. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional  
INOVAÇÃO Há 5 dias

Itaipu e Itaipu Parquetec apresentam primeiro barco 100% movido a hidrogênio verde do Brasil

Lançamento oficial ocorrerá na COP30, em Belém. Embarcação será utilizada na coleta seletiva da capital paraense

Lula cumpriu um roteiro de dois dias na capital paraense que incluiu a inauguração de uma das obras financiadas pela Itaipu, o Parque Linear da Nova Doca. Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec
VISITA DO PRESIDENTE Há 6 dias

Diretores da Itaipu acompanham Lula em visita a obras da COP 30 em Belém

Presidente destacou o legado dos investimentos para a população da capital paraense em urbanização, saneamento, mobilidade e turismo, entre outros

 Ministro Daniel Falcon Lins, chefe da Divisão de Bolívia, Equador, Paraguai e Peru do Ministério das Relações Exteriores. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
ITAIPU Há 1 semana

Brasil e Paraguai discutem cronograma de Abertura da Ponte da Integração

XXI Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia para a Segunda Ponte Rodoviária Internacional sobre o Rio Paraná foi realizada na quinta-feira (2), em Foz do Iguaçu

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados