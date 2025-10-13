Itaipu vai destinar R$ 30 milhões para construção de casas populares em Castro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Após os bons resultados alcançados em Foz do Iguaçu (PR), o Programa Moradias será implantado no município de Castro, no Centro-Sul do Paraná. Serão construídas 160 casas para famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas de ocupação irregular. A iniciativa faz parte programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo do Brasil.

O repasse para as obras será de R$ 30 milhões. O recurso provém das vendas, via leilão, de imóveis construídos em Foz do Iguaçu para abrigar os trabalhadores na época da construção da usina. Segundo o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, “os imóveis de Itaipu seguem em constante processo de venda. No próximo dia 15, por exemplo, teremos mais um leilão de casas desocupadas”, lembrou. “Nosso compromisso é esse: ajudar mais pessoas a terem direito a moradia, ao passo que reduzimos esse patrimônio imobilizado da empresa.”

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, explicou que o projeto de moradias sustentáveis tem como propósito promover dignidade e respeito às famílias em situação de vulnerabilidade social. “A Itaipu tem como missão produzir energia elétrica limpa, de qualidade e barata, ao mesmo tempo em que desenvolve ações socioambientais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente das famílias mais vulneráveis. Em Castro, o Programa Moradias vai beneficiar famílias que vivem em condições precárias, em áreas de ocupação, oferecendo um lar digno e seguro”, afirmou.

Em Foz do Iguaçu, as primeiras 52 casas do projeto já estão prontas e devem ser ocupadas em breve pelas famílias. No total, serão 254 casas entregues na cidade.

Recomendações técnicas

A seleção do município atendido se deu a partir de critérios disponibilizados no Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Paraná (PEHIS-PR). Foram selecionadas as favelas margeando leitos, cursos d’água e sistemas lagunares dentro da bacia de contribuição da Itaipu, com alto risco ambiental de inundação e recomendação técnica para reassentamento total.

O município também foi priorizado por não ter sido contemplado nas fases iniciais do Fundo de Arrendamento Residencial Minha Casa Minha Vida.

O anúncio foi confirmado na quinta-feira (9), durante reunião entre o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Edmir Kirchof, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Tecnologia

As novas casas serão construídas com o sistema Wood Frame, tecnologia inovadora que utiliza madeira de reflorestamento como matéria-prima, garantindo rapidez na execução e menor impacto ambiental. O projeto já foi reconhecido nacionalmente na categoria “Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade” pelas unidades habitacionais entregues em Foz do Iguaçu.