Iniciativa busca dar mais visibilidade e respeito a quem convive com a síndrome; proposta vale para estabelecimentos públicos q privados com atendimento ao público

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
13/10/2025 às 09h27
Projeto na Assembleia pode garantir atendimento preferencial a pessoas com fibromialgia
A proposta vale para estabelecimentos públicos e privados que prestam atendimento ao público. Foto: Rafael Marques/Hemoam

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada estadual Cristina Silvestri (PP) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 583/2025, que prevê a inclusão da borboleta roxa, símbolo mundial da fibromialgia, nas placas de atendimento preferencial. A proposta vale para estabelecimentos públicos e privados que prestam atendimento ao público.

A iniciativa busca dar mais visibilidade à fibromialgia como condição reconhecida para atendimento prioritário, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 14.705/2023. “Muitas pessoas ainda enfrentam constrangimentos por não apresentarem sinais físicos visíveis da doença. O símbolo da borboleta roxa, reconhecido internacionalmente, é um recurso eficiente para promover a inclusão. A proposta é simples, de baixo custo e com grande impacto social”, destaca Cristina Silvestri.

A deputada Cristina é autora de outras iniciativas voltadas à proteção e garantia de direitos das pessoas com fibromialgia. Entre elas, a lei que criou a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A parlamentar também é coautora do projeto que instituiu a Carteira de Identificação para Pessoas com Fibromialgia no estado.

Cristina Silvestri reforça que o objetivo é assegurar respeito e visibilidade para quem convive diariamente com os desafios da síndrome. “O Paraná já avançou em políticas públicas de acolhimento e proteção às pessoas com fibromialgia e este projeto é mais um passo importante nessa trajetória”.

Sobre a fibromialgia

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor musculoesquelética crônica e generalizada, fadiga intensa, distúrbios do sono e alterações cognitivas. Apesar de invisível aos olhos, seus efeitos na qualidade de vida dos pacientes são profundos, justificando a necessidade de políticas públicas de proteção e reconhecimento.

