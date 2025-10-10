Foz do Iguaçu recebe Seminário Regional sobre Alimentação Escolar nos dias 30 e 31 de outubro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu as inscrições para o Seminário Regional Sul – Formação e Valorização de Quem Alimenta o Brasil, que será realizado nos dias 30 e 31 de outubro, no Cineteatro Barrageiros, em Foz do Iguaçu (PR).

O evento é gratuito e voltado a merendeiras e nutricionistas que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A iniciativa integra o Projeto Alimentação Escolar Nota 10, uma parceria entre o FNDE, a Itaipu Binacional, o Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e a Fundação Fadema.

O seminário busca fortalecer a segurança alimentar e nutricional nas escolas públicas, promovendo o diálogo entre nutricionistas e merendeiras e incentivando o uso de alimentos orgânicos, agroecológicos e regionais, além de plantas condimentares e funcionais nas refeições escolares.

A programação inclui aulas magnas, painéis, mesas temáticas e relatos inspiradores de profissionais que atuam diretamente na alimentação escolar. Um dos destaques será a Aula Show com chef convidado, que apresentará preparações típicas da região. Entre os temas abordados estão Culinária e Sustentabilidade, Segurança dos Alimentos e Refeições Saudáveis e Sustentáveis nas Escolas.

O foco do encontro é a valorização dos profissionais da alimentação escolar, promovendo uma mudança de paradigma no PNAE: de “merenda escolar” para alimentação escolar — mais saudável, sustentável e educativa.

Durante o evento, também serão realizadas:

Publicação dos relatos da 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, que premiará 20 escolas, cada uma com R$ 10 mil;

Lançamento do curso EAD sobre Segurança Alimentar para nutricionistas de todo o Brasil;

Homenagens às merendeiras, em celebração ao Dia da Merendeira (31 de outubro);

Lançamento do Concurso Nacional de Receitas, voltado a merendeiras de todo o país.

Esta é a quinta e última edição do circuito de seminários regionais presenciais promovidos em 2025, que já passou por Brasília (DF), Campina Grande (PB), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

As inscrições estão abertas de 8 a 29 de outubro e podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/seminarioalimentacaoescolarnota10regiaosul-633118/. O público estimado é de 250 a 300 participantes.