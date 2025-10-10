13°C 17°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Foz do Iguaçu recebe Seminário Regional sobre Alimentação Escolar nos dias 30 e 31 de outubro

Evento gratuito valoriza merendeiras e nutricionistas da rede pública e reforça o compromisso do Projeto Alimentação Escolar Nota 10 com a segurança alimentar e nutricional; inscrições abertas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
10/10/2025 às 09h19
Foz do Iguaçu recebe Seminário Regional sobre Alimentação Escolar nos dias 30 e 31 de outubro
Seminário busca fortalecer a segurança alimentar e nutricional nas escolas públicas. Foto: Divulgação FNDE

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu as inscrições para o Seminário Regional Sul – Formação e Valorização de Quem Alimenta o Brasil, que será realizado nos dias 30 e 31 de outubro, no Cineteatro Barrageiros, em Foz do Iguaçu (PR).

O evento é gratuito e voltado a merendeiras e nutricionistas que atuam no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A iniciativa integra o Projeto Alimentação Escolar Nota 10, uma parceria entre o FNDE, a Itaipu Binacional, o Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e a Fundação Fadema.

O seminário busca fortalecer a segurança alimentar e nutricional nas escolas públicas, promovendo o diálogo entre nutricionistas e merendeiras e incentivando o uso de alimentos orgânicos, agroecológicos e regionais, além de plantas condimentares e funcionais nas refeições escolares.

A programação inclui aulas magnas, painéis, mesas temáticas e relatos inspiradores de profissionais que atuam diretamente na alimentação escolar. Um dos destaques será a Aula Show com chef convidado, que apresentará preparações típicas da região. Entre os temas abordados estão Culinária e Sustentabilidade, Segurança dos Alimentos e Refeições Saudáveis e Sustentáveis nas Escolas.

O foco do encontro é a valorização dos profissionais da alimentação escolar, promovendo uma mudança de paradigma no PNAE: de “merenda escolar” para alimentação escolar — mais saudável, sustentável e educativa.

 

Durante o evento, também serão realizadas:

  • Publicação dos relatos da 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, que premiará 20 escolas, cada uma com R$ 10 mil;
  • Lançamento do curso EAD sobre Segurança Alimentar para nutricionistas de todo o Brasil;
  • Homenagens às merendeiras, em celebração ao Dia da Merendeira (31 de outubro);
  • Lançamento do Concurso Nacional de Receitas, voltado a merendeiras de todo o país.

 

Esta é a quinta e última edição do circuito de seminários regionais presenciais promovidos em 2025, que já passou por Brasília (DF), Campina Grande (PB), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

As inscrições estão abertas de 8 a 29 de outubro e podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/seminarioalimentacaoescolarnota10regiaosul-633118/. O público estimado é de 250 a 300 participantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Solenidade de entrega da estrada e de outras melhorias aconteceu nesta segunda-feira (5), com a participação de diretores da Itaipu e outras autoridades. Foto: Marcos Prado / Itaipu Binacional
SONHO Há 2 dias

Pavimentação de estrada vai mudar a vida de moradores de Tuneiras do Oeste (PR)

Cerimônia nessa segunda-feira (5) marcou uma série de entregas da Itaipu no município. No mesmo dia, em Umuarama (PR), encontro reuniu organizações sociais apoiadas pela Binacional

 Projeto une duas vertentes importantes da atuação da empresa: a inovação e a responsabilidade socioambiental. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional  
INOVAÇÃO Há 3 dias

Itaipu e Itaipu Parquetec apresentam primeiro barco 100% movido a hidrogênio verde do Brasil

Lançamento oficial ocorrerá na COP30, em Belém. Embarcação será utilizada na coleta seletiva da capital paraense

Lula cumpriu um roteiro de dois dias na capital paraense que incluiu a inauguração de uma das obras financiadas pela Itaipu, o Parque Linear da Nova Doca. Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec
VISITA DO PRESIDENTE Há 4 dias

Diretores da Itaipu acompanham Lula em visita a obras da COP 30 em Belém

Presidente destacou o legado dos investimentos para a população da capital paraense em urbanização, saneamento, mobilidade e turismo, entre outros

 Ministro Daniel Falcon Lins, chefe da Divisão de Bolívia, Equador, Paraguai e Peru do Ministério das Relações Exteriores. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
ITAIPU Há 5 dias

Brasil e Paraguai discutem cronograma de Abertura da Ponte da Integração

XXI Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia para a Segunda Ponte Rodoviária Internacional sobre o Rio Paraná foi realizada na quinta-feira (2), em Foz do Iguaçu

 A estrutura, instalada sobre flutuadores em uma área de 7.600 m², já recebeu todos os 1.568 painéis fotovoltaicos. Foto: Andrés Zárate/Itaipu Binacional
FONTE RENOVÁVEL Há 1 semana

Itaipu completa primeira fase de montagem da usina solar flutuante

Projeto-piloto entra na reta final de instalação e deve começar a gerar energia em novembro

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados