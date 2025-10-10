Campanha da Assembleia e do TJPR arrecada mais de 500 doações para jovens em vulnerabilidade social

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Campanha “Ajudar crianças”, fruto de uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), arrecadou cerca de 500 itens para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As doações foram realizadas em caixas disponibilizadas nas dependências das duas instituições ao longo de dez dias, entre 29 de setembro e 9 de outubro. Somente no Legislativo, três caixas foram inseridas entre os quatro prédios geridos pela Casa de Leis, possibilitando que todos os servidores colaborassem com o sucesso da iniciativa.

Dentre os produtos arrecadados estão brinquedos, fraldas, latas de leite e materiais de higiene. As doações serão destinadas ao Lar Batista Esperança, contribuindo para garantir mais dignidade e conforto durante o Dia das Crianças às 58 pessoas atendidas pela entidade, localizado em Curitiba. A entidade atende pessoas de 0 a 17 anos. “As doações são muito bem-vindas, acrescentam na vida dos acolhidos. Necessitamos muito disso. Cada doação vai fazer a diferença para nós”, afirmou Gabriele Tavares, responsável pelas ações de voluntariado da casa de acolhimento.

O sucesso da campanha foi celebrado pela deputada Maria Victoria (PP), 2ª secretária do Legislativo estadual, que assumiu no fim de junho a presidência do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Alep. “Que a gente possa se unir para contribuir cada vez mais nessas ações sociais que são tão importantes e fundamentais para o Estado”, destacou. Devido ao sucesso da campanha, os organizadores verificam a possibilidade de doar o excedente a outros lares e casas. “Essa ação conjunta com certeza vai beneficiar praticamente todas as crianças de lares em Curitiba”, destacou.

“É um olhar também do Poder Judiciário, de que essas crianças existem, essas crianças são amadas e nós estamos atentas às situações delas. É um compromisso do Poder Judiciário não só em prestar uma justiça formal, mas também agir como agente de transformação social mais profunda”, afirmou a desembargadora Lídia Maejima, presidente do TJPR.

“Se a gente ver que no Brasil tem em média 32 mil crianças em situação de vulnerabilidade que vivem em lares de acolhimento, como o Lar Batista Esperança, e que esses lares são mantidos exclusivamente pela comunidade, não tem como se eximir de fazer uma campanha interna para ajuda-los”, acrescentou Deisy Maciano, servidora do TJPR e coordenadora da campanha no Judiciário.

A rede de hipermercados Condor aproveitou a ocasião para doar um vale-compras no valor de R$ 5 mil ao Lar Batista Esperança. Larissa Silva, que participou do evento representando o Instituto Joanir Zonta, responsável por gerenciar as ações sociais da empresa, destacou que a iniciativa possibilita que a entidade compre os insumos necessários. “É vital a ajuda que o grupo busca propiciar à comunidade e estar presente", afirmou. “São pessoas que a gente atende, são clientes, e precisamos devolver esse auxílio e suporte como desenvolvimento à comunidade”.