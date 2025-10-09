Pavimentação de estrada vai mudar a vida de moradores de Tuneiras do Oeste (PR)

Solenidade de entrega da estrada e de outras melhorias aconteceu nesta segunda-feira (5), com a participação de diretores da Itaipu e outras autoridades. Foto: Marcos Prado / Itaipu Binacional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A época de poeira e lama ficou para trás na vida dos moradores de Tuneiras do Oeste (PR), cidade de 8 mil habitantes no Noroeste do Paraná. A Itaipu Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às políticas públicas do governo do Brasil, entregou a pavimentação da chamada Estrada Pé de Galinha, que liga duas rodovias – a PR-479 e a Estrada Boiadeira (PR-487), onde vivem mais de 50 famílias.

A solenidade de entrega da estrada e de outras melhorias aconteceu nesta segunda-feira (5), com a participação de diretores da Itaipu e outras autoridades. No mesmo dia, em Umuarama (PR), os diretores estiveram em um encontro com entidades de 15 municípios que foram selecionadas pelo edital Itaipu Mais que Energia 01/2024, para organizações sociais.

A pavimentação da Estrada Pé de Galinha é um pedido antigo dos moradores da região. São três quilômetros por onde circulam, principalmente, caminhões de uma usina de cana-de-açúcar. Nos dias mais secos, os moradores conviviam com a poeira e, nos chuvosos, não eram raros os acidentes. O investimento da Itaipu foi de R$ 1.624.077,00, melhorando a infraestrutura viária, o escoamento da produção local e a movimentação das pessoas da região. Além da pavimentação, foi feito o terraceamento da estrada, para escoar a água da chuva.

“Fizemos um pacote de investimentos na região e, agora, a cidade passa a ter uma estrutura mínima para se desenvolver cada vez mais”, afirmou o diretor geral-brasileiro de Itaipu, Enio Verri. Uma escola municipal recebeu um biodigestor e cisterna para captação da água de chuva. Como contrapartida, o munícipio fez a recuperação de 20 nascentes. “Em todo o Paraná, são mais de 10 mil nascentes protegidas pelo Itaipu Mais que Energia”, informou Enio Verri.

Para o prefeito de Tuneiras do Oeste, Guerino Mendonça, o investimento da Itaipu traz qualidade de vida às pessoas e permite ao município melhorar áreas em que a prefeitura não teria condições de investir. “Essa estrada é um sonho antigo e muda a realidade dos moradores da região. A população acompanhou as obras desde o início, estão muito felizes porque não tem mais estrada empoeirada”, resumiu.

Dono de um restaurante localizado na Estrada Pé de Galinha, o comerciante Paulo Sérgio Catanio, o “Graia”, de 56 anos, já perdeu as contas dos “tombos” que levou com a moto, perdendo todas as marmitas que ia entregar. “Nos dias de chuva, a estrada virava um lamaçal que não tinha como andar. E, nos dias secos, quando os caminhões passavam, levantava uma poeira enorme. Com essa reforma ficou uma beleza, já senti que aumentou o movimento no restaurante”, comentou.

Morador de Tuneiras do Oeste há 60 anos, o aposentado Darci Torchete, de 76 anos, também lembra bem o tempo de “poeirão” antes da chegada do asfalto. Sua casa fica bem em frente à estrada e ficava toda suja com a passagem frequente dos veículos. “Ninguém aguentava mais a poeira, e agora isso acabou. Agradeço demais à Itaipu, porque antes não chegavam investimentos aqui e, agora, sabemos que tem ações em todo o Paraná”, disse.

A diretora Solange Gomes da Silva, da Escola Municipal Professora Maria José da Silva – que atende 585 alunos de quatro a oito anos – também agradeceu pelos investimentos. O biodigestor de pequeno porte transforma os resíduos orgânicos em gás de cozinha. Já a cisterna com capacidade de 20 mil litros permite o reaproveitamento da água da chuva na limpeza da própria escola. “O biodigestor está sendo muito útil, ele também produz fertilizante e a gente utiliza nas hortas”, explicou.

Edital para organizações sociais

Em Umuarama, Itaipu promoveu um encontro com as instituições selecionadas no edital 01/2024, focado no fortalecimento das organizações sociais. Foram contempladas 40 instituições de 15 municípios do Núcleo de Cooperação da região Entre Rios e Médio Noroeste, atingindo 60 mil pessoas. No total, foram investidos R$ 10,6 milhões em projetos que promovem melhorias para as comunidades nos eixos de conservação da biodiversidade, desenvolvimento comunitário, produção sustentável e saúde e bem-estar.

Desde que foi lançado o edital, já foram investidos R$ 306 milhões em 1.021 projetos de 297 municípios. A ação entende que a redução da pobreza depende do trabalho conjunto do poder público com as organizações sociais, que conhecem bem as necessidades locais e, por isso, ajudam a promover a inclusão na sociedade.

“Para nós, esse tipo de investimento é como se fosse uma ‘injeção na veia’, porque é um trabalho voluntário, e esse recurso chega direto na mão das pessoas, lá na ponta. São pessoas que, de fato, precisam desses recursos, que farão a diferença em suas vidas”, comentou Enio Verri.

Segundo o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, a grande participação das entidades no edital da Itaipu reflete as necessidades da região. “Esses investimentos levam desenvolvimento, melhoram a qualidade de vida e, consequentemente, promovem a sustentabilidade. Essa é a nossa missão, a nossa tarefa para ajudar no desenvolvimento do Brasil”, afirmou.

A prefeita de Pérola do Oeste, Valdete Cunha, agradeceu o olhar da Itaipu com a região, com investimentos que “têm modificado a vida dos cidadãos em diversas ações”. Ela informou que Pérola do Oeste recebeu o maquinário para fazer 150 km de terraceamento e 15 km de adequação das estradas. “É um momento especial pelo qual passa o estado do Paraná, o Noroeste do estado e nossos municípios.”

De acordo com o presidente da Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná (Norospar), Luiz de França, o recurso será usado para a compra de uma torre de vídeo para cirurgias. “Nós fazemos até 60 cirurgias por mês e este equipamento vai melhorar muito o trabalho, porque permite fazer a cirurgia sem corte, ajudando na recuperação mais rápida do paciente”, disse.

A assistente social Keyse Morgana, da Apromo – Acolhimento Institucional, de Umuarama, conta que a aquisição de um veículo elétrico vai contribuir com as demandas administrativas da associação. Diariamente, eles atendem 40 pessoas em situação de rua, servindo refeições e oferecendo espaços para dormir. “Só quem está na linha de frente, no dia a dia, sabe o quanto é difícil angariar recursos para as nossas entidades. E a Itaipu, tendo esse olhar de colocar as pessoas em primeiro lugar, nos ajuda muito”, comentou.