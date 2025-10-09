12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Assembleia aprova projeto para construir mais uma passarela de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo

Proposta atende a um pedido dos moradores e de peregrinos que cruzam a BR-369 em direção ao Santuário; obra será realizada no ponto de acesso da estrada do bairro rural Três Águas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
09/10/2025 às 09h54
Assembleia aprova projeto para construir mais uma passarela de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo
A primeira passarela foi construída em 2023, ligando o Santuário à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes. Foto: DER

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Construir uma passarela de pedestres sobre a BR 369 para garantir segurança, agilidade e conforto na travessia de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. É a proposta do deputado estadual Tercilio Turini (MDB), atendendo solicitação da comunidade, da Associação Caminhos dos Anjos e de peregrinos que frequentemente cruzam a rodovia e enfrentam perigo com o movimento intenso de veículos.

Requerimento aprovado terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Paraná será enviado nos próximos dias à concessionária EPR Litoral Pioneiro (responsável pelo trecho da BR 369 que integra o Lote 2) e também à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Pedimos estudos técnicos e construção da passarela para assegurar a travessia sem risco de acidentes. Muita gente vai ao Santuário durante todo o ano, então é uma obra necessária que pode ser executada. Vamos aguardar as respostas para informar a comunidade”, diz o deputado.

Turini indica no documento que a passarela deve ser construída no ponto de acesso da estrada do bairro rural Três Águas à PR 855. “É por onde chegam os devotos da peregrinação Caminhos dos Anjos e também de outros grupos. Muita gente cruza a BR nesse local para ir ao Santuário, à Gruta Nossa Senhora de Lourdes e também a caminho do Santuário de Santa Terezinha do Menino Jesus”, argumenta o parlamentar.

“Bandeirantes é um município bastante procurado, um centro do turismo religioso e da fé cristã, considerado um dos mais importantes lugares de peregrinação da Igreja Católica”, comenta o deputado, que é o autor das leis estaduais que institui oficialmente o Caminhos dos Anjos como destaque no turismo religioso do Paraná e inclui a peregrinação no calendário oficial de eventos do estado.  

“Reforçamos que o ponto de travessia da BR 369 faz parte do trajeto do Caminhos dos Anjos. Além dessa iniciativa já tradicional, que reúne milhares de peregrinos em diferentes épocas do ano, a passarela de pedestre vai atender quem chega individualmente ao Santuário São Miguel Arcanjo, bem como moradores de comunidades rurais de Bandeirantes e mais municípios do Norte Pioneiro, como Santa Amélia e Ribeirão do Pinhal. Portanto, vai garantir segurança a todos na travessia da rodovia” – salienta o deputado estadual Tercilio Turini.

Esta será a segunda passarela de acesso ao Santuário. A primeira foi construída em 2023, ligando o local à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes.

