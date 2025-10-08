Ferramenta para proteger usuários é usada para fazer vítimas em novo golpe do PIX

Redação - Folha Extra

BRASIL - A medida que o tempo passa e novas demandas surgem, as equipes do Banco Central seguem trabalhando para aprimorar as ferramentas do PIX o tornando mais seguro e eficaz para os usuários. Uma das últimas novidades é o Mecanismo Especial de Devolução (MED) que visa proteger as vítimas de golpes e transações realizadas por engano. Porém, criminosos já estão utilizando a função para aplicar novos golpes.

Parece até ironia que ferramentas de proteção sejam utilizadas para aplicação de golpes, mas é o que vem acontecendo nas últimas semanas em diferentes regiões do Brasil. O MED é um mecanismo utilizado para que as pessoas possam reaver valores que tenham enviado por engano para alguém, situação que era muito comum no dia a dia e principalmente na aplicação de golpes pelos criminosos.

Apesar disso, tanto criminosos quanto pessoas de má fé têm se aproveitado da ferramenta para aplicar golpes. Neste caso, há diversos relatos de comerciantes, motoristas de aplicativos entre outros empreendedores que tem relatado que os clientes realizam o pagamento, o recebedor confere e o valor está em sua conta, mas pouco depois ele acaba sumindo misteriosamente.

De acordo com especialistas em PIX, o que ocorre é que o pagador de fato realiza o pagamento e o dinheiro cai na conta da vítima que confere e acha que esta tudo certo, mas depois disso, quem realizou o pagamento usa o MED para reaver o dinheiro e, muitas vezes quando a vítima percebe, já é tarde.

Ainda de acordo com as autoridades, ainda não há uma forma eficaz de prevenir golpe, mas sim de conseguir provar que o pagamento foi estornado. Para isso, as pessoas que recebem o dinheiro devem exigir o envio do comprovante de transferência para, se necessário, poder comprovar que o dinheiro foi reembolsado.