Assembleia vai debater riscos do metanol em bebidas e combate à adulteração

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) sediará, no próximo dia 15 de outubro, às 10h, no Plenarinho, uma audiência pública para debater o tema "Bebidas e Metanol: Riscos à Saúde Pública e Combate à Adulteração".

A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União Brasil), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, que destaca a importância de unir forças entre governo, setor produtivo e sociedade civil na busca de soluções para um problema que ameaça vidas e compromete a economia.

O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do Secretário Beto Preto, confirmou os dois primeiros casos de intoxicação por metanol em Curitiba, após ingestão de bebida alcoólica. Os pacientes, dois homens, de 60 e 71 anos, residentes de Curitiba, consumiram bebida alcoólica destilada e permanecem internados em hospitais da capital.

O Estado possui ainda um caso em investigação de uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, que aguarda resultado de exame laboratorial e o outro é o de um homem de 36 anos, residente de Curitiba. A Sesa acompanha os casos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde dos municípios.

O encontro reunirá autoridades estaduais e representantes do setor produtivo.

Para o deputado Luiz Fernando Guerra, a audiência pública será um marco para fortalecer políticas públicas de fiscalização e prevenção. “A adulteração de bebidas com metanol é uma prática criminosa que coloca vidas em risco. O Paraná precisa estar na vanguarda do combate a esse tipo de fraude, garantindo segurança para o consumidor, justiça para o mercado formal e responsabilidade para o setor público. Este será um espaço de diálogo e, principalmente, de construção de soluções”, afirmou.

O consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar intoxicações graves, sequelas irreversíveis e até a morte. Além do impacto devastador para a saúde pública, o problema compromete a economia, prejudicando empresas sérias que atuam legalmente e enfraquecendo a competitividade do setor.