10°C 14°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Assembleia vai debater riscos do metanol em bebidas e combate à adulteração

Audiência pública será realizada no dia 15 deste mês, em busca de soluções para o problema, que têm ameaçado vidas e compromete a economia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO CO ALEP
08/10/2025 às 09h12
Assembleia vai debater riscos do metanol em bebidas e combate à adulteração
Audiência acontecerá no dia 15 de outubro. Foto: Divulgação/ALEP

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) sediará, no próximo dia 15 de outubro, às 10h, no Plenarinho, uma audiência pública para debater o tema “Bebidas e Metanol: Riscos à Saúde Pública e Combate à Adulteração”. 

A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União Brasil), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, que destaca a importância de unir forças entre governo, setor produtivo e sociedade civil na busca de soluções para um problema que ameaça vidas e compromete a economia. 

O metanol é um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos, é altamente perigoso quando ingerido. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. 

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do Secretário Beto Preto, confirmou os dois primeiros casos de intoxicação por metanol em Curitiba, após ingestão de bebida alcoólica. Os pacientes, dois homens, de 60 e 71 anos, residentes de Curitiba, consumiram bebida alcoólica destilada e permanecem internados em hospitais da capital. 

O Estado possui ainda um caso em investigação de uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, que aguarda resultado de exame laboratorial e o outro é o de um homem de 36 anos, residente de Curitiba. A Sesa acompanha os casos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde dos municípios. 

O encontro reunirá autoridades estaduais e representantes do setor produtivo. 

Para o deputado Luiz Fernando Guerra, a audiência pública será um marco para fortalecer políticas públicas de fiscalização e prevenção. “A adulteração de bebidas com metanol é uma prática criminosa que coloca vidas em risco. O Paraná precisa estar na vanguarda do combate a esse tipo de fraude, garantindo segurança para o consumidor, justiça para o mercado formal e responsabilidade para o setor público. Este será um espaço de diálogo e, principalmente, de construção de soluções”, afirmou. 

O consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar intoxicações graves, sequelas irreversíveis e até a morte. Além do impacto devastador para a saúde pública, o problema compromete a economia, prejudicando empresas sérias que atuam legalmente e enfraquecendo a competitividade do setor. 

A expectativa é que a audiência resulte em propostas concretas para intensificar a fiscalização, ampliar a conscientização da população e endurecer a responsabilização de quem pratica fraudes. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com mais de 650 km de extensão, o trajeto é percorrido por fiéis, reunindo mais de um milhão de peregrinos anualmente. Foto: Divulgação
PATRIMÔNIO CULTURAL Há 22 horas

Assembleia Legislativa reconhece a Rota do Rosário como Patrimônio Cultural do Paraná

Projeto que institui a Rota como patrimônio do Estado foi aprovado nesta terça-feira (7) em votação; trajeto agora está incluso no Roteiro Turístico Oficial do estado

 Audiência ocorreu na noite desta segunda-feira (6), no Plenarinho da Assembleia. Foto: Valdir Amaral/Alep
DIREITOS Há 1 dia

Assembleia debate direitos, proteção e reconhecimento dos povos de terreiro no Estado

Representantes de diversas tradições ressaltam os desafios enfrentados e sugerem caminhos para políticas públicas eficazes

 Reunião ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (6). Foto: Orlando Kissner/Alep
IDEOLOGIA NA ESCOLA Há 1 dia

Propostas sobre banheiros unissex e ensino de ideologia de gênero avançam na Comissão de Educação

Projeto de Lei que proíbe o ensino de ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas do Paraná foi aprovado nesta segunda-feira (6)

 Deputada Luciana Rafagnin (PT). Foto: Divulgação/Assessoria Parlamentar
ASSEMBLEIA Há 2 dias

Deputada propõe ampliação do Programa Leite das Crianças para enfrentar crise no setor leiteiro

Medida busca estender o benefício a crianças de até 6 anos e atender entidades filantrópicas

 Solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (2), no Plenário da Casa. Foto: Orlando Kissner/Alep
OUTUBRO ROSA Há 5 dias

Assembleia dá início ao Outubro Rosa com histórias de superação e prevenção do câncer de mama

Sessão solene emocionou participantes e reforçou a importância do diagnóstico precoce diante da estimativa de quase 10 novos casos da doença por dia no Paraná

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados