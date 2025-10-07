Assembleia Legislativa reconhece a Rota do Rosário como Patrimônio Cultural do Paraná

Com mais de 650 km de extensão, o trajeto é percorrido por fiéis, reunindo mais de um milhão de peregrinos anualmente. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, nesta terça-feira (7), em última votação com dispensa de redação final, o Projeto de Lei nº 641/2025, de autoria dos deputados estaduais Marcio Pacheco (PP) e Evandro Araújo (PSD), que institui oficialmente a Rota do Rosário no Estado do Paraná, reconhecendo-a como Patrimônio Cultural Imaterial e incluindo-a no Roteiro Turístico Oficial.

Criada em 2008, a Rota do Rosário é um dos maiores roteiros de turismo religioso do Sul do Brasil. Com mais de 650 km de extensão, o percurso interliga 17 santuários em 14 municípios das regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais, reunindo anualmente mais de um milhão de peregrinos e turistas.

O trajeto é percorrido a pé, de bicicleta, a cavalo ou em excursões, e tem grande importância não apenas espiritual, mas também econômica, cultural e social, fortalecendo o turismo regional e movimentando a economia local.

Todo este trajeto engloba 14 cidades da região, sendo elas Andirá, Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, Jaguariaíva, Jacarezinho, Joaquim Távora, Nova Fátima, Piraí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

Para o deputado estadual Marcio Pacheco, o reconhecimento oficial busca oferecer suporte legal e institucional para investimentos em infraestrutura, sinalização, promoção turística, preservação patrimonial e capacitação das comunidades envolvidas. “A Rota do Rosário já é um marco de fé e devoção no Paraná. Ao consolidá-la como patrimônio cultural e integrá-la ao roteiro turístico oficial, estamos criando condições para que ela se desenvolva ainda mais, gerando oportunidades e fortalecendo o turismo religioso”, destaca.

O IBGE aponta que o Paraná possui um dos maiores percentuais de católicos do país, chegando a 76,6% da população, e o Norte Pioneiro é considerado um dos “bastiões do catolicismo” no Brasil. Já a Embratur indica que o turismo religioso é a segunda principal motivação de viagens internas, atrás apenas do turismo de lazer.

Com a aprovação, a Rota do Rosário se consolida como um dos principais corredores de turismo religioso do país, transformando fé em oportunidade e devoção em desenvolvimento social e cultural para o Paraná.

Agora, o Norte Pioneiro consolida mais uma vez sua força turística. Além da aprovação da Rota do Rosário como Patrimônio Cultural do Paraná, a região incorpora a Angra Doce, com paisagens deslumbrantes e culturas históricas, um grande potencial turístico da região.