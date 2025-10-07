Zeca Dirceu acompanha entregas da Itaipu e lançamento de novos investimentos no Noroeste do Paraná

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) acompanhou, nesta segunda-feira (6), uma série de agendas da Itaipu Binacional no Noroeste do Paraná. Em Tuneiras do Oeste, a empresa inaugurou obras do programa Itaipu Mais que Energia, que somam R$ 1,97 milhão em investimentos, com contrapartida municipal de R$ 219 mil. Já em Umuarama, foi lançada a 2º chamada do edital de apoio a entidades da região, que vai destinar R$ 10,6 milhões a 40 projetos de 15 municípios.

As ações fazem parte da política de fortalecimento da infraestrutura e de promoção da sustentabilidade e inclusão social promovida pela Itaipu, em parceria com o governo federal, prefeituras e entidades civis.

“Cada uma das entidades aqui é merecedora. Sabemos da luta e da persistência de quem mantém esses projetos vivos, muitas vezes de forma voluntária. É muito importante ver a Itaipu, pela primeira vez, lembrando de cada associação, cooperativa e entidade do nosso interior. Que momentos como esse se repitam muitas e muitas vezes”, destacou o deputado.

Durante as agendas, Zeca Dirceu também se reuniu com prefeitos de Japurá, Cianorte, Tuneiras do Oeste, Guaporema e São Pedro do Paraná, ouvindo demandas locais e fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento regional.

Investimentos em sustentabilidade e infraestrutura rural

Em Tuneiras do Oeste, o pacote de obras entregues inclui um biodigestor de pequeno porte instalado na Escola Municipal Professora Maria José da Silva, que transforma resíduos da merenda em gás de cozinha.

No mesmo local, foi instalada uma cisterna de 20 mil litros para reaproveitamento de água da chuva, e executadas ações de recuperação e proteção de 20 nascentes no município. Também foi inaugurada a pavimentação de 3 km da Estrada Pé de Galinha, com base de solo-cimento, facilitando o escoamento da produção rural e melhorando o acesso da população. As obras incluem ainda reforma de terraços e drenagem, para conter erosões e alagamentos.

Apoio às entidades e inclusão social

Em Umuarama, o diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, se reuniu com entidades contempladas no primeiro edital do programa Itaipu Mais que Energia e apresentou a 2º chamada, voltada a associações, cooperativas e instituições sem fins lucrativos que desenvolvem ações sociais e ambientais nos municípios da região.

“Esse tipo de investimento é inclusão social na ponta. Nenhum governo dá conta sozinho das desigualdades que o nosso país tem, e é por isso que o trabalho das entidades é essencial. Nosso compromisso é seguir apoiando e ampliando essas iniciativas, com transparência e acompanhamento técnico”, afirmou Verri.

O diretor ressaltou ainda que o programa “Mais que Energia” é uma política socioambiental retomada pelo governo Lula e pela atual gestão da Itaipu, com foco em gerar energia limpa, mas também promover desenvolvimento humano e regional.

Presença constante no Noroeste

Zeca Dirceu tem acompanhado as entregas e programas da Itaipu na região, atuando junto a prefeitos e lideranças municipais para garantir que os investimentos cheguem aos municípios do interior.

“Essas obras e programas representam qualidade de vida, geração de renda e desenvolvimento sustentável. É a Itaipu e o governo federal olhando com atenção para o Noroeste do Paraná, que tem um enorme potencial e precisa continuar crescendo com oportunidades para todos”, afirmou o parlamentar.