Diretores da Itaipu acompanham Lula em visita a obras da COP 30 em Belém

Lula cumpriu um roteiro de dois dias na capital paraense que incluiu a inauguração de uma das obras financiadas pela Itaipu, o Parque Linear da Nova Doca. Fotos: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, e o de Coordenação, Carlos Carboni, acompanharam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita a diversas obras para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém (PA), na sexta-feira (3).

Lula cumpriu um roteiro de dois dias na capital paraense que incluiu a inauguração de uma das obras financiadas pela Itaipu, o Parque Linear da Nova Doca, na quinta-feira (2). O presidente destacou que o povo de Belém será o grande beneficiário da realização da conferência, com o legado de um conjunto de diversas obras que contemplam revitalização urbana, saneamento, mobilidade e estímulo ao turismo, entre outros aspectos.

“Queremos que não apenas os estrangeiros que vêm para a COP conheçam a Amazônia, mas também os brasileiros, que virão fazer turismo aqui”, afirmou o presidente. “Ao encerrar a COP, Belém ficará com um grande presente e a marca Itaipu fará parte disso”, acrescentou Enio Verri, destacando o reconhecimento do presidente Lula à capacidade técnica de Itaipu para financiar e liderar diversos projetos na capital paraense.

Ao todo, a Itaipu está investindo mais de R$ 1,3 bilhão em Belém em ações que incluem: os parques Nova Doca e São Joaquim, que abrangem ações de saneamento e macrodrenagem; a revitalização do Porto de Outeiro (parceria com a Companhia Docas do Pará que vai possibilitar a atracação de dois transatlânticos que reforçarão a capacidade de hospedagem para a COP); a pavimentação de 320 vias urbanas, totalizando aproximadamente 100 km; a reforma dos mercados São Brás e do complexo Ver-o-Peso (incluindo os mercados do Açaí, do Peixe e da Carne); a implantação do Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém; a estruturação de quatro cooperativas de catadores, incluindo infraestrutura, equipamentos e capacitação; a construção do complexo hoteleiro Vila Líderes; além de ações de educação ambiental com a capacitação de 2 mil professores da rede pública e a instalação de 36 biodigestores em escolas.

Visitas

Na sexta, o roteiro de visitas teve início pelo Canal da União, que irá contribuir para mitigar problemas de alagamento de Belém. Ao todo, 12 canais estão em obras na cidade (sendo dois deles sob responsabilidade da Itaipu), beneficiando 35% da população da cidade (aproximadamente 500 mil pessoas).

A seguir, a comitiva presidencial visitou um dos espaços com grande potencial para alavancar o turismo em Belém, o Porto Futuro II. Trata-se de um complexo cultural que abriga o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia da região. E que inaugura com a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado. O Porto Futuro II ainda contém o Porto Gastronômico e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia.

O roteiro encerrou no Parque da Cidade, principal intervenção na capital e que vai abrigar a Zona Azul (espaço de negociações entre os governos) e a Zona Verde (espaço de exposições e de participação da sociedade civil) na COP30. O parque ocupa um espaço de 500 mil m2 de uma área e inclui espaços de lazer e tecnologias como uso de energia fotovoltaica e reaproveitamento de água da chuva.

“Todos esses investimentos demonstram a visão do governo brasileiro, governo do estado, prefeitura e demais parceiros, de que a Amazônia precisa ser vista e preservada, mas também é necessário cuidar das pessoas que vivem aqui”, acrescentou o diretor Carlos Carboni.