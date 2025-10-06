Brasil e Paraguai discutem cronograma de Abertura da Ponte da Integração

Representantes dos governos brasileiro e paraguaio participaram da XXI Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Paraguaia para a Segunda Ponte Rodoviária Internacional sobre o Rio Paraná. O encontro foi realizado na manhã da quinta-feira (2), para discutir os avanços nas obras e os preparativos para a inauguração da Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu (Brasil) e Presidente Franco (Paraguai). Durante a tarde, as delegações visitaram a Área de Controle Integrado e os acessos.

Janine Groenwold, gerente de Convênios e representante da Itaipu, destacou que o encontro teve como objetivo discutir aspectos técnicos para a abertura da ponte, uma operação muito complexa e que envolve diversos órgãos. “Para Itaipu, financiadora do empreendimento, foi muito positivo ver a dedicação dos órgãos para que a abertura seja feita no menor prazo possível, consolidando assim esse investimento tão importante para o cumprimento da nossa missão, que é contribuir com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai”

Segundo o ministro Daniel Falcon Lins, chefe da Divisão de Bolívia, Equador, Paraguai e Peru do Ministério das Relações Exteriores, "os dois governos têm a intenção de viabilizar o funcionamento da ponte com a maior brevidade possível". Ele indicou que as discussões avançaram para temas específicos, como prazos e modalidades de operação, diferentemente de reuniões anteriores, que eram mais conceituais, e expressou confiança em um anúncio iminente com “um horizonte de tempo razoável que agradará a população de ambos os países”.

Fábio Riveros, diretor de planejamento viário do Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, destacou que a liberação será feita de forma gradual. De acordo com ele, como ainda há trechos em fase de execução, algumas áreas levarão mais tempo para serem finalizadas mesmo após a entrega oficial da obra. “Estamos desenvolvendo um plano que permita habilitar, de forma progressiva, os veículos que já estejam aptos a utilizar a ponte. Com essa estratégia, buscamos aliviar o fluxo na Ponte da Amizade e melhorar a mobilidade entre os dois países”, afirmou.

A reunião contou com a presença de representantes de diversos órgãos dos dois países, incluindo ministérios, agências reguladoras, forças de segurança, autoridades aduaneiras e a Itaipu Binacional. A delegação brasileira foi liderada pelo ministro Daniel Falcon Lins. Já a comitiva paraguaia foi composta por 24 membros, entre eles o ministro Luís Ramiro Bianchi Fanego, do Ministério de Relações Exteriores, e representantes dos ministérios de Obras Públicas, Saúde, Migrações, Transporte e Navegação.