Grave acidente em Bandeirantes deixa carro da EPR destruído e motorista ferido

Colisão aconteceu na PR-855 na madrugada desta sexta-feira (03), envolvendo a Saveiro da EPR e um ônibus da Viação Garcia; motorista foi hospitalizado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/10/2025 às 09h43
Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na madrugada desta sexta-feira (03), um grave acidente de trânsito deixou um motorista da EPR Litoral Pioneiro ferido e um veículo completamente destruído em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A causa da colisão não foi descoberta, mas será investigada.

A colisão, que aconteceu no km 4 da PR-855, envolveu um ônibus de transporte da Viação Garcia, que seguia de Andirá para Santa Mariana, e uma Volkswagen Saveiro branca, pertencente à concessionária, que transitava em sentido contrário.

O acidente aconteceu de forma desconhecida, mas com a força da batida, a Saveiro ficou completamente destruída. O motorista sofreu ferimentos de média gravidade, recebeu atendimento da equipe de resgate da EPR e foi encaminhado ao hospital.

No ônibus, apesar do susto, nenhum dos passageiros se feriu. A empresa responsável enviou outro veículo para dar continuidade à viagem.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local para controlar o tráfego e sinalizar a via, que apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

