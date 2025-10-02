Rapper Hungria é internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol

Redação - Folha Extra

BRASIL - O rapper Hungria, de 34 anos, está internado em um hospital de Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica adulterada. A informação foi confirmada por meio de boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta quinta-feira (2).

De acordo com a unidade, o artista deu entrada apresentando sintomas como cefaleia intensa, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, um quadro clínico compatível com intoxicação por substâncias tóxicas. O boletim acrescenta que o tratamento foi iniciado imediatamente após a chegada do paciente e que a investigação sobre o caso está em andamento.

Ainda não há confirmação se o consumo da bebida aconteceu no Distrito Federal. Até o momento, a capital federal não registra oficialmente nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica que pode causar danos graves à saúde e até levar à morte.

Nascido na Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, Gustavo Hungria das Neves alcançou projeção nacional no cenário musical como um dos principais nomes do rap brasileiro. O artista acumula milhões de ouvintes em plataformas digitais e mantém uma agenda de shows em diferentes estados do país.

Nas redes sociais, a equipe de Hungria informou que ele está sendo acompanhado por médicos e que seu estado de saúde é considerado estável, sem risco iminente. O comunicado também anunciou o cancelamento dos shows programados para o fim de semana e agradeceu o apoio recebido de fãs e admiradores.

O caso acontece em meio a recentes preocupações em estados vizinhos com ocorrências de intoxicação por bebidas adulteradas. As autoridades de saúde reforçam o alerta para os riscos do consumo de produtos de origem duvidosa e sem procedência comprovada.