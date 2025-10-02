14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Lula autoriza fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar CNH

Proposta do Contran prevê o fim da exigência das aulas teóricas e práticas, mas mantém provas para aprovação; consulta pública começa nesta quinta-feira (2)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
02/10/2025 às 11h03
Lula autoriza fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar CNH
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério dos Transportes a avançar com o projeto que elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O governo abre, nesta quinta-feira (2), uma consulta pública para receber sugestões sobre o novo modelo.

A proposta do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prevê o fim da exigência das 45 horas de aulas teóricas e das 20 horas de aulas práticas. A partir da mudança, o candidato poderá optar entre frequentar uma autoescola ou contar com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran, que poderá se capacitar em cursos digitais oferecidos pelo governo. As provas teóricas e práticas continuarão obrigatórias. Inicialmente, a novidade será válida apenas para as categorias A e B.

Segundo o governo, cerca de 20 milhões de brasileiros estão dirigindo veículos sem carteira de motorista. Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, um dos fatores que contribuem para o alto número é o custo das aulas em autoescolas, que varia entre R$ 3 mil e R$ 4 mil, em média. “Para a parte teórica, não será obrigatório o mínimo de aula. Para a prática, estamos discutindo reduzir a quantidade mínima de 20 horas. A maior parte das pessoas utiliza muito menos do que isso. Será mais simples para o cidadão de maneira geral”, afirmou o ministro.

O ministro reforçou que as autoescolas continuarão existindo, mas sem a obrigatoriedade de frequência. O Jornal Nacional tentou contato com a Federação e a Associação Brasileira das Autoescolas, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

Especialista em trânsito da Universidade de Brasília, Paulo César Marques da Silva, afirma que a obrigatoriedade das autoescolas não é prática comum em países com trânsito mais seguro. “Nessas nações, há um rigor grande na obtenção da CNH ou do equivalente, mas não se exige que todos passem por uma autoescola. Quem pode, opta por esse serviço, mas a obrigatoriedade pode funcionar como uma barreira e acaba sendo contraproducente”, explicou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
BRASIL Há 6 horas

Rapper Hungria é internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol

Informação foi confirmada por meio de boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta quinta-feira

 Imagem Ilustrativa. Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo
BANDEIRA VERMELHA Há 2 dias

Conta de luz continuará com cobrança extra em outubro

Aneel definiu bandeira vermelha 1 para o mês, com cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kwh consumidos

 Estudante atacou a diretora com uma tesoura no início deste mês em Bela Vista do Paraíso. Foto: Divulgação
CORTE NO BENEFÍCIO Há 2 dias

Projeto pretende cortar Bolsa Família de alunos que desrespeitarem ou agredirem professores

Proposta busca garantir mais proteção para os professores, fazendo com que os pais acompanhem de perto a conduta dos filhos para não perder benefícios sociais

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ALERTA Há 3 dias

Entidades alertam para intoxicação após duas mortes causadas por bebidas adulteradas

Casos foram registrados em São Paulo devido a mistura de metanol em bebidas alcoólicas

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados