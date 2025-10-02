14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes

Caminhada dos fiéis começou em Jacarezinho em direção ao Santuário, como forma de devoção e celebração religiosa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/10/2025 às 10h02
Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes
Mais de 1,2 mil peregrinos saíram da Catedral de Jacarezinho em direção ao Santuário. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - O último final de semana foi marcado por uma grande demonstração de fé no Norte Pioneiro. A 7ª Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, reuniu centenas de fiéis vindos de diferentes cidades da região, reforçando uma tradição que cresce a cada ano e já se consolidou como uma das maiores manifestações religiosas do Paraná.

No sábado (27), 1.218 peregrinos deixaram a Catedral de Jacarezinho rumo ao santuário. A caminhada, feita em clima de devoção e espiritualidade, levou os participantes a percorrerem longos quilômetros em oração e agradecimento.

Mais de 1,2 mil peregrinos deixaram a Catedral de Jacarezinho em direção ao Santuário. Foto: Divulgação

 

Muitos cumpriam promessas, outros buscavam renovar a fé, enquanto parte dos peregrinos participava pela primeira vez, atraída pelo simbolismo e pela energia de união que o evento transmite.

O destino da peregrinação é o Santuário São Miguel Arcanjo, um dos principais centros de devoção católica do país. O local recebe milhares de visitantes ao longo do ano, mas durante as festividades de setembro se transforma em um verdadeiro polo de turismo religioso.

 

O grande destaque do espaço é a estátua de São Miguel Arcanjo, com cerca de 19 metros de altura, construída em aço inox no próprio município. Trata-se da terceira maior estátua do mundo dedicada ao arcanjo, impressionando não apenas pelo tamanho, mas também pela beleza e pelo simbolismo.

A cada edição, a peregrinação reforça o papel de Bandeirantes como referência para o turismo religioso no Brasil. Além do impacto espiritual, o evento movimenta a economia local, atraindo caravanas e ônibus de diferentes estados, o que aquece o comércio e a rede de hospedagem da cidade.

Mais do que uma simples caminhada, a peregrinação é reconhecida pelos fiéis como um momento de encontro com a fé, marcado pela força coletiva e pelo espírito de comunidade. O esforço físico se mistura ao sentimento de gratidão, renovando a devoção a São Miguel Arcanjo.

O evento deste ano confirmou mais uma vez a importância dessa tradição no Norte Pioneiro, reunindo pessoas de todas as idades em uma experiência que transcende o corpo e toca diretamente o coração.

DEVOTOS

O número de fiéis e devotos que participam da peregrinação tem aumentado significativamente a cada ano. A primeira edição aconteceu em 2018, com a participação de 86 pessoas. Em 2019, 124 fiéis participaram da caminhada, enquanto em 2020 não houve peregrinação por conta da pandemia da Covid-19.

 

Após um ano trancados em casa, em 2021 os fiéis realizaram mais uma edição da peregrinação, com a presença de 187 fiéis. Em 2022, 243 devotos participaram, enquanto em 2023, a quantidade dobrou, chegando a 527 participantes.

No ano passado, a quantidade de fiéis foi ainda maior. A caminhada contou com 897 devotos e, neste ano, os fiéis viram o maior número de fiéis participarem da peregrinação. Foram 1.218 peregrinos em direção ao Santuário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Comerciante tenta impedir assalto em sua loja e leva mordida na cara

Situação aconteceu no município de Bandeirantes e suspeito fugiu do local

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Jovem de 18 anos morre afogado em rio do Norte Pioneiro

Tragédia aconteceu no Rio Laranjinha, zona rural do município de Bandeirantes

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados