14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Rota do Rosário pode se tornar Patrimônio Cultural do Paraná após avanço de projeto na Assembleia

Trajeto abrange 14 cidades da região, e também poderá entrar para o Roteiro Turístico Oficial do Estado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
02/10/2025 às 09h37
Rota do Rosário pode se tornar Patrimônio Cultural do Paraná após avanço de projeto na Assembleia
Com mais de 650 km de extensão, o trajeto é percorrido por fiéis, reunindo mais de um milhão de peregrinos anualmente. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em primeira discussão no plenário, o Projeto de Lei nº 641/2025, de autoria dos deputados estaduais Marcio Pacheco (PP), Cobra Repórter (PSD) e Evandro Araújo (PSD). A proposta reconhece oficialmente a Rota do Rosário como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná e a inclui ao Roteiro Turístico Oficial do Estado.

Criada em 2008, a Rota do Rosário surgiu da iniciativa de sacerdotes, bispos, empreendedores e peregrinos que, inspirados na fé e devoção, organizaram um itinerário espiritual e turístico semelhante a um rosário. Atualmente, o percurso interliga 17 santuários em 14 municípios das regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais, formando um dos mais expressivos roteiros de peregrinação do Sul do Brasil.

Com mais de 650 km de extensão, o trajeto é percorrido por fiéis a pé, de bicicleta, a cavalo ou em excursões, reunindo anualmente mais de um milhão de peregrinos e turistas de diversas partes do país. Além do aspecto religioso, o roteiro movimenta a economia local, fortalece o turismo regional e promove a preservação do patrimônio cultural e histórico.

Para o deputado estadual Marcio Pacheco, o reconhecimento oficial busca oferecer suporte legal e institucional para investimentos em infraestrutura, sinalização, promoção turística, preservação patrimonial e capacitação das comunidades envolvidas. “A Rota do Rosário já é um marco de fé e devoção no Paraná. Ao consolidá-la como patrimônio cultural e integrá-la ao roteiro turístico oficial, estamos criando condições para que ela se desenvolva ainda mais, gerando oportunidades e fortalecendo o turismo religioso”, destaca.

O IBGE aponta que o Paraná possui um dos maiores percentuais de católicos do país, chegando a 76,6% da população, e o Norte Pioneiro é considerado um dos “bastiões do catolicismo” no Brasil. Já a Embratur indica que o turismo religioso é a segunda principal motivação de viagens internas, atrás apenas do turismo de lazer.

Com a aprovação, a Rota do Rosário se consolida como um dos principais corredores de turismo religioso do país, transformando fé em oportunidade e devoção em desenvolvimento social e cultural para o Paraná.

Municípios integrantes da Rota do Rosário

Andirá – Arapoti – Bandeirantes – Ibaiti – Jaguariaíva – Jacarezinho – Joaquim Távora – Nova Fátima – Piraí do Sul – Ribeirão Claro – Ribeirão do Pinhal – Santo Antônio da Platina – Siqueira Campos – Tomazina

Santuários integrantes da Rota do Rosário

    • Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas – Piraí do Sul

    • Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria – Jaguariaíva

    • Santuário Diocesano Igrejinha São João Batista – Arapoti

    • Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir – Tomazina

    • Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus – Ibaiti

    • Santuário Diocesano da Medalha Milagrosa – Ibaiti

    • Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde – Siqueira Campos

    • Santuário Diocesano do Santíssimo Nome de Jesus – Joaquim Távora

    • Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Graças – Santo Antônio da Platina

    • Santuário Diocesano de São Miguel Arcanjo – Bandeirantes

    • Santuário Diocesano de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face – Bandeirantes

    • Santuário Diocesano do Divino Espírito Santo – Ribeirão do Pinhal

    • Santuário da Mãe Rainha e Vencedora de Schoenstatt – Jacarezinho

    • Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Guadalupe – Jacarezinho

    • Santuário Diocesano de São Vicente Pallotti – Ribeirão Claro

    • Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima – Nova Fátima

    • Santuário Diocesano de São José – Andirá

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Encontro ocorreu no Plenarinho da Casa, na manhã desta terça-feira (30). Foto: Orlando Kissner/Alep
DESAFIOS Há 2 dias

Valorização e empregabilidade de cuidadores de PCDs é tema de debate na Assembleia

Audiência reuniu autoridades e especialistas discutir os desafios encontrados por familiares de cuidadores de pessoas na busca por inserção no mercado de trabalho

 Audiência lotou o Plenarinho da Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira (29). Foto: Orlando Kissner/Alep
URGÊNCIA Há 3 dias

Audiência na ALEP discute crise e apresenta medidas para socorrer o setor madeireiro do tarifaço

EUA representam cerca de 97% da produção do segmento, que enfrenta demissões e enxugamento; proposições sobre o tema tramitarão em regime de urgência

 Deputados, representantes do setor produtivo e autoridades se reunirão para discutir estratégias e reduzir os impactos da tarifa. Foto: Claúdio Neves/Portos do Paraná
EFEITOS DOS 50% Há 4 dias

Audiência pública na Assembleia discute impacto de tarifas dos EUA na economia do Paraná

Setores produtivos e parlamentares discutem estratégias para reduzir impactos sociais e pressionar governos por negociação comercial nesta segunda-feira (29)

 A Assembleia Legislativa iluminada com a cor lilás em apoio à campanha. Foto: Valdir Amaral/Alep
SETEMBRO LILÁS Há 7 dias

ALEP apoia a conscientização sobre o Alzheimer e recebe projeto inovador para auxiliar pessoas com a condição

Prédio da Assembleia foi iluminado com a cor lilás em apoio à causa, iniciativa proposta pela deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), que propôs a criação de pulseiras de identificação

 Imagem Ilustrativa. Foto: SESP
HOMENAGEM Há 1 semana

Assembleia pode aprovar Dia Estadual em Memória de Policiais e Bombeiros mortos em serviço

Proposta foi apresentada pelo deputado Tito Barichello (União), em homenagem aos heróis que deram a vida para salvar e ajudar pessoas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados