Rota do Rosário pode se tornar Patrimônio Cultural do Paraná após avanço de projeto na Assembleia

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em primeira discussão no plenário, o Projeto de Lei nº 641/2025, de autoria dos deputados estaduais Marcio Pacheco (PP), Cobra Repórter (PSD) e Evandro Araújo (PSD). A proposta reconhece oficialmente a Rota do Rosário como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná e a inclui ao Roteiro Turístico Oficial do Estado.

Criada em 2008, a Rota do Rosário surgiu da iniciativa de sacerdotes, bispos, empreendedores e peregrinos que, inspirados na fé e devoção, organizaram um itinerário espiritual e turístico semelhante a um rosário. Atualmente, o percurso interliga 17 santuários em 14 municípios das regiões do Norte Pioneiro e Campos Gerais, formando um dos mais expressivos roteiros de peregrinação do Sul do Brasil.

Com mais de 650 km de extensão, o trajeto é percorrido por fiéis a pé, de bicicleta, a cavalo ou em excursões, reunindo anualmente mais de um milhão de peregrinos e turistas de diversas partes do país. Além do aspecto religioso, o roteiro movimenta a economia local, fortalece o turismo regional e promove a preservação do patrimônio cultural e histórico.

Para o deputado estadual Marcio Pacheco, o reconhecimento oficial busca oferecer suporte legal e institucional para investimentos em infraestrutura, sinalização, promoção turística, preservação patrimonial e capacitação das comunidades envolvidas. “A Rota do Rosário já é um marco de fé e devoção no Paraná. Ao consolidá-la como patrimônio cultural e integrá-la ao roteiro turístico oficial, estamos criando condições para que ela se desenvolva ainda mais, gerando oportunidades e fortalecendo o turismo religioso”, destaca.

O IBGE aponta que o Paraná possui um dos maiores percentuais de católicos do país, chegando a 76,6% da população, e o Norte Pioneiro é considerado um dos “bastiões do catolicismo” no Brasil. Já a Embratur indica que o turismo religioso é a segunda principal motivação de viagens internas, atrás apenas do turismo de lazer.

Com a aprovação, a Rota do Rosário se consolida como um dos principais corredores de turismo religioso do país, transformando fé em oportunidade e devoção em desenvolvimento social e cultural para o Paraná.

Municípios integrantes da Rota do Rosário

Andirá – Arapoti – Bandeirantes – Ibaiti – Jaguariaíva – Jacarezinho – Joaquim Távora – Nova Fátima – Piraí do Sul – Ribeirão Claro – Ribeirão do Pinhal – Santo Antônio da Platina – Siqueira Campos – Tomazina

Santuários integrantes da Rota do Rosário

• Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas – Piraí do Sul

• Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria – Jaguariaíva

• Santuário Diocesano Igrejinha São João Batista – Arapoti

• Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir – Tomazina

• Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus – Ibaiti

• Santuário Diocesano da Medalha Milagrosa – Ibaiti

• Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde – Siqueira Campos

• Santuário Diocesano do Santíssimo Nome de Jesus – Joaquim Távora

• Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Graças – Santo Antônio da Platina

• Santuário Diocesano de São Miguel Arcanjo – Bandeirantes

• Santuário Diocesano de Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face – Bandeirantes

• Santuário Diocesano do Divino Espírito Santo – Ribeirão do Pinhal

• Santuário da Mãe Rainha e Vencedora de Schoenstatt – Jacarezinho

• Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Guadalupe – Jacarezinho

• Santuário Diocesano de São Vicente Pallotti – Ribeirão Claro

• Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima – Nova Fátima

• Santuário Diocesano de São José – Andirá