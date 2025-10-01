Circuito Caminhos do Paraná leva cultura do turismo sobre rodas para Santana do Itararé

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - A última sexta-feira (26) foi marcada por um dia de novas experiências em Santana do Itararé, com a chegada do comboio do Circuito Caminhos do Paraná, formado por 25 veículos entre trailers e motorhomes. O evento levou à cidade um pouco da cultura do turismo sobre rodas e, ao mesmo tempo, proporcionou aos visitantes a oportunidade de conhecer a história local, sendo todos recebidos com grande entusiasmo pela comunidade.

As atividades começaram logo pela manhã, quando os caravanistas participaram de uma passeata pelas ruas da cidade. Em seguida, foram conduzidos pelo tradicional Trenzinho da Alegria, veículo do município que os levou até o Lago Municipal. Lá, o grupo pôde contemplar a paisagem e aproveitar momentos de lazer em meio a uma vista encantadora, que destacou a beleza natural de Santana do Itararé.

Caravanistas conheceram o Lago Municipal durante a visita na cidade. Foto: Felipe Rodrigues

Na hora do almoço, a programação seguiu para o Restaurante da Tia Nice, um espaço localizado em um sítio, onde os visitantes tiveram contato com o ambiente rural e puderam desfrutar de uma refeição típica do interior. Durante o encontro, o prefeito Elcio José Vidal, o Calé, também esteve presente, participando da confraternização com os caravanistas e reforçando a hospitalidade da cidade.

O almoço foi no Restaurante da Tia Nice, um ícone da cidade. Foto: Felipe Rodrigues

O período da tarde foi reservado a novas descobertas. Os visitantes conheceram as famosas cachoeiras do Saltinho, cenário de descanso e diversão em meio à natureza. Logo depois, os motorhomes e trailers foram abertos para visitação, permitindo que estudantes e moradores conhecessem de perto a estrutura dos veículos, despertando curiosidade e admiração entre os presentes.

Caravanistas foram levados até as "Cachoeiras do Saltinho". Foto: Felipe Rodrigues

Ao cair da noite, a recepção calorosa dos moradores foi retribuída em grande estilo. Os caravanistas organizaram um churrasco comunitário, assaram uma leitoa e compartilharam a refeição com toda a cidade, criando um clima de confraternização e união.

Um churrasco foi organizado pelos caravanistas para todos os moradores da cidade. Foto: Felipe Rodrigues

Encerrando o dia, todos prestigiaram a apresentação do Grupo de Dança Gaúcha de Santana do Itararé, que levou ao público performances típicas e reforçou a integração entre a tradição cultural e o momento de lazer. Assim, a passagem do Circuito Caminhos do Paraná pelo município ficou marcada pela troca de experiências, pela valorização das belezas locais e pela hospitalidade que caracteriza o povo de Santana do Itararé.