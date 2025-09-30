16°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Conta de luz continuará com cobrança extra em outubro

Aneel definiu bandeira vermelha 1 para o mês, com cobrança adicional de R$ 4,46 para cada 100 kwh consumidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AGÊNCIA BRASIL
30/09/2025 às 17h33
Conta de luz continuará com cobrança extra em outubro
Imagem Ilustrativa. Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

DA REDAÇÃO/AGÊNCIA BRASIL - FOLHA EXTRA

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (26) que a bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A nova bandeira significa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.

De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.

“Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro”, diz a agência.

A agência reguladora de energia elétrica informou ainda “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro".

"Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.

Bandeira tarifária

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estudante atacou a diretora com uma tesoura no início deste mês em Bela Vista do Paraíso. Foto: Divulgação
CORTE NO BENEFÍCIO Há 1 dia

Projeto pretende cortar Bolsa Família de alunos que desrespeitarem ou agredirem professores

Proposta busca garantir mais proteção para os professores, fazendo com que os pais acompanhem de perto a conduta dos filhos para não perder benefícios sociais

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ALERTA Há 2 dias

Entidades alertam para intoxicação após duas mortes causadas por bebidas adulteradas

Casos foram registrados em São Paulo devido a mistura de metanol em bebidas alcoólicas

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

 Ratinho Junior, além de transformar o Paraná e colocá-lo na quarta economia nacional já age como presidenciável e conta com a máquina partidária do PSD a seu favor. Foto AEN
MAIOR NOME Há 6 dias

Centrão ensaia afastamento de Tarcísio e fortalece projeto presidencial de Ratinho Junior

Governador do Paraná já sinaliza publicamente interesse em 2026 e conta com apoio explícito de Gilberto Kassab, que vê nele o principal trunfo do PSD contra Lula

 Foto: Reprodução/Internet
PEC DA BLINDAGEM Há 1 semana

Em votação unânime, CCJ do Senado rejeita e enterra PEC da Blindagem

Decisão do colegiado impede recursos e votações no plenário. Alvo de pressões internas e protestos, texto ampliava proteção a parlamentares na Justiça

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados