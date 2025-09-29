Audiência pública na Assembleia discute impacto de tarifas dos EUA na economia do Paraná

Deputados, representantes do setor produtivo e autoridades se reunirão para discutir estratégias e reduzir os impactos da tarifa. Foto: Claúdio Neves/Portos do Paraná

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Deputados estaduais, representantes do setor produtivo paranaense e autoridades públicas se reúnem nesta segunda-feira (29) para debater os impactos da ausência de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos após a potência norte-americana aplicar tarifas de até 50% a produtos nacionais, em vigor desde o início de agosto. A audiência pública ocorre às 11h, no Plenarinho.

O evento é organizado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), junto ao deputado Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Alep, e parlamentares que lideram colegiados que representam diferentes segmentos econômicos no Estado: Artagão Júnior (PSD), líder do Bloco da Madeira; Luiz Fernando Guerra (União), presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda; e Fábio Oliveira (Podemos), vice-presidente da mesma comissão.

Para além da análise das consequências, a audiência pública discutirá caminhos para reduzir impactos sociais e econômicos, bem como sensibilizar os governos brasileiro e americano para a necessidade de negociação em torno das tarifas. Os participantes também analisarão alternativas para manter a competitividade dos setores e preservar empregos.

“Além de aumentarmos o apelo pelo início efetivo das negociações entre os governos, aproveitando a disposição mostrada pelo presidente Trump durante a conferência da ONU, vamos debater, também, medidas paliativas que o estado pode adotar diante deste impasse, como a liberação de créditos de ICMS, incentivos ao mercado interno e diferimento na tributação”, afirma Alexandre Curi.

Na última terça (23), Trump convidou o presidente brasileiro para uma conversa durante o discurso proferido na Assembleia-Geral. O encontro deve ocorrer na próxima semana, segundo a Agência Brasil.

Dentre as participações confirmadas até o fim da tarde desta quinta-feira (25), estão a de representantes da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimici). O setor figura entre os mais afetados, com casos de demissões em massa, férias coletivas e risco de fechamento de empresas, uma vez que não há alternativas de mercado em escala semelhante ao norte-americano.

Artagão Júnior destaca que há por volta de 38 mil empregos estão vinculados a esta cadeia produtiva. Estimativas apontam cerca de 5 mil trabalhadores demitidos pelas indústrias até o momento. Cerca de 98% das molduras de portas exportadas pelo Brasil têm como destino os Estados Unidos, que recebem também 38% da produção de madeira dura, de pinos e de compensado de pinos. “É urgente discutir o que o Paraná pode fazer, dentro das suas possibilidades, e ao mesmo tempo pressionar o governo federal para que busque, por meio do diálogo e da negociação com os Estados Unidos, uma solução que elimine essas taxações e restabeleça a estabilidade econômica de um setor produtivo tão estratégico para a economia paranaense”, ressalta o líder do Bloco da Madeira.

Outra presença confirmada é a de representantes da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

“O tarifaço de Trump não é apenas uma medida econômica, é uma demonstração clara de que o Brasil perdeu capacidade de diálogo no cenário internacional. E isso tem consequências diretas: o agronegócio já está em alerta, a indústria sente o baque, e quem mais sofre é o trabalhador brasileiro. A demora do governo Lula em negociar expõe nossa fragilidade”, denuncia Fábio Oliveira.

Hussein Bakri ressalta a importância da negociação e da conversa neste momento. "Dialogar talvez seja a minha maior missão, com sindicatos, servidores, entidades, oposição. Portanto, acredito que é preciso sentar à mesa com os norte-americanos e negociar acima de qualquer ideologia, em nome do Brasil e dos brasileiros”.