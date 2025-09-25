Assembleia pode aprovar Dia Estadual em Memória de Policiais e Bombeiros mortos em serviço

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O deputado estadual delegado Tito Barichello (União), líder do Bloco Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou um projeto de lei que institui o Dia Estadual em Memória dos Policiais e Bombeiros Mortos em Serviço ou em Decorrência da Função, a ser celebrado anualmente em 7 de março, no Paraná.

De acordo com o deputado, a iniciativa busca reforçar o reconhecimento público ao trabalho dos profissionais que arriscam diariamente a própria vida para proteger a sociedade. “Cada policial e bombeiro morto em serviço representa uma perda irreparável não apenas para sua família e para a corporação, mas para toda a sociedade. É nosso dever manter viva a memória desses heróis”, destacou Barichello.

A escolha da data tem como referência a decisão da INTERPOL, que desde 2019 instituiu o Dia Internacional em Memória dos Policiais Mortos no Cumprimento do Dever. “Queremos que o Paraná esteja alinhado a esse movimento internacional, prestando homenagem à coragem e à dedicação dos nossos policiais e bombeiros”, afirmou o deputado.

O projeto também ressalta que a instituição da data reafirma os princípios constitucionais que tratam da segurança pública como dever do Estado e direito de todos. “Ao criar este dia no calendário oficial, reafirmamos o compromisso do Estado com a valorização da segurança pública e com aqueles que dedicam suas vidas a ela”, completou o parlamentar.