Final da Copa Comério reúne mais de 1,5 mil pessoas em Santana do Itararé

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - O último sábado (20) foi um dia de pura emoção e adrenalina em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. O Estádio Municipal José de Oliveira foi palco da grande final da Copa Comércio 2025, que teve de ser decidida nos pênaltis depois de uma partida acirrada entre os finalistas, reunindo mais de 1,5 mil pessoas.

A competição contou com atletas de diversas cidades, reunindo 250 jogadores e mais 50 integrantes de comissões técnicas e auxiliares, um verdadeiro festival esportivo na região. Como todo campeonato, a Copa chegou ao fim, e teve como finalistas duas equipes locais, o Botafogo Santanense F.C e o Morcegão Santanense F.C.

Em um jogo que garantiu emoção e ao mesmo tempo apreensão do começo ao fim, as equipes terminaram o tempo regulamentar empatadas, em um placar de 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Morcegão acabou levando a melhor, e conquistou o título de campeão da Copa Comércio 2025. O terceiro lugar ficou com a equipe Campinão F.C, que se destacou não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela grande torcida, que marcou presença em peso durante toda a competição, enchendo o estádio a cada partida.

Botafogo Santanense perdeu nas decisões, mas levou o título de vice para a casa. Foto: Divulgação

O evento contou com a presença de autoridades locais, como o prefeito Élcio José Vidal, o Calé, e o vice-prefeito Joás Michetti, além da visita especial de Rosimeire de Caires, coordenadora regional dos Escritórios do Esporte do Paraná, que representou diretamente o secretário estadual Hélio Wirbiski.

A festa de premiação coroou não apenas o desempenho dos atletas, mas também a organização do campeonato, realizada pela Secretaria Municipal de Esportes, sob a liderança do secretário Carlos Willians, com total apoio da administração municipal.

Como reconhecimento pelo título, a equipe campeã, Morcegão Santanense, foi convidada para disputar um jogo festivo em Foz do Iguaçu, enfrentando o campeão do município local.