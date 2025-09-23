Assembleia e Sebrae lançam projeto de capacitação para artistas paranaenses

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Foi realizada nesta segunda-feira (22), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Paraná, a abertura oficial das oficinas e palestras do projeto “Arte é um Negócio”, fruto de uma parceria entre o Poder Legislativo e o Sebrae/PR. O objetivo do projeto é promover e capacitar os artistas paranaenses, com foco no empreendedorismo criativo. O evento começa nesta terça-feira e segue até sexta-feira (26).

César Rissette, diretor técnico do Sebrae/PR, destacou a importância da qualificação profissional. “Estamos aqui para ajudá-los a se posicionar melhor, a fazer o preço correto de acordo com o custo e a valorização do seu produto. O produto depende dele, da mão de obra dele, do tempo dele. Então, ele precisa ser valorizado e precificado da maneira correta, porque a arte é um negócio”, afirmou.

Para o deputado Nelson Justus (União), proponente da iniciativa e presidente da Comissão de Cultura da Casa de Leis, a Assembleia precisa de parcerias sólidas, como a estabelecida com o Sebrae/PR e outras entidades, para estimular o desenvolvimento profissional dos artistas paranaenses. “A Assembleia tem procurado cumprir esse papel, interagindo mais com a população. Eu me sinto muito contente com essa parceria. Nosso espaço está aberto e vamos poder conversar de perto com os artesãos e artistas, e ver de que maneira a Assembleia pode continuar auxiliando”, disse.

Representando a Assembleia e o Sebrae/PR, ambos assinaram um termo de cooperação para oficializar a parceria.

Cronograma

Para o primeiro dia de atividades, nesta terça-feira (23), está programada a “Oficina de Laços”, das 9h às 11h. Em seguida, das 11h às 12h, ocorrerá a palestra “Comunicação Digital e Marketing”, promovida pelo Sebrae. Após o intervalo, das 14h às 16h, será realizada a “Oficina Bola de Natal”.

Na quarta-feira, a programação inicia às 9h com a “Oficina de Crochê”. Logo depois, das 10h às 11h, será ministrada a palestra “Finanças Pessoais e Precificação”, pelo Sebrae. A entidade também promoverá, das 11h às 12h, o “Mutirão MEI”. No período da tarde estão previstas as “Oficinas Virgínia” e a palestra “Comportamento Empreendedor”, também do Sebrae.

Na quinta-feira (25), das 9h às 10h, ocorrerá a palestra “Como a Arte Transformou a Minha Vida”, ministrada por um artista convidado. Das 10h às 11h, haverá a “Consultoria Contábil” com o Sebrae. À tarde, das 14h às 15h, a Secretaria de Cultura do Paraná apresentará a palestra “Captação de Editais”.

A sexta-feira (26), último dia de atividades, contará com a formação “Acesso ao Microcrédito” no Espaço do Empreendedor, a partir das 9h. Das 10h às 11h, será realizada novamente a “Consultoria Contábil”.