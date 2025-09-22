11°C 27°C
Semana no Legislativo terá debates sobre Código de Ética, Interiorização, Assembleia nos Bairros e outros temas

Destaque da semana é a promulgação do Código de Ética e Decoro Parlamentar, um marco que promete reforçar a transparência e a conduta dos deputados estaduais

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
22/09/2025 às 09h28
A agenda do Parlamento contará com interiorização, audiências públicas, cursos gratuitos, solenidades e debates sobre temas de interesse da população. Foto: Orlando Kissner/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná inicia uma semana marcada por atividades simbólicas e de aproximação com a população. O destaque é a promulgação do inédito Código de Ética e Decoro Parlamentar, marco para reforçar a transparência e a conduta dos deputados estaduais. A cerimônia será realizada nesta segunda-feira (22), às 14h, pelo presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD).

A agenda inclui interiorização, audiências públicas, cursos, solenidades e debates sobre diferentes áreas. Na quarta-feira (24), acontece a quarta edição do programa Assembleia nos Bairros, na regional do Pinheirinho, em Curitiba. Das 13h às 17h, moradores terão acesso a serviços gratuitos da Prefeitura, do TRE-PR, da Defensoria Pública e da Procuradoria da Mulher. A programação contará com sessão especial e o curso “Argumente Bem, na Vida e no Enem”, voltado a estudantes do ensino médio.

Já na quinta-feira (25), a Assembleia Itinerante chega à sua 30ª edição em Fazenda Rio Grande, integrando a programação da ExpoFazenda. Estão previstos cursos, atendimento ao público, entrega de demandas regionais e homenagens a personalidades locais.

Na sede do Legislativo, os debates começam cedo. Nesta segunda (22), às 9h, o deputado Professor Lemos (PT) promove audiência sobre isenção de ICMS para produtos da agricultura familiar. No mesmo horário, o evento “Além do Pódio”, do deputado Nelson Justus (União), celebra o Dia do Atleta Paralímpico. Às 17h, a Comissão de Cultura, em parceria com Sebrae e Escola do Legislativo, lança o projeto “A Arte é um Bom Negócio”, com oficinas e palestras para pequenos empreendedores.

Na terça-feira (23), às 9h, audiência pública discutirá os 18 meses da nova concessão de pedágios no Paraná. Mais tarde, às 9h30, o deputado Fabio Oliveira (Podemos) realiza encontro sobre os direitos da infância. Às 13h, será a vez de debater medidas de fortalecimento da cadeia leiteira. À noite, às 19h, a empresária Tânia Lopes Anselmo receberá o título de Cidadã Honorária do Paraná.

A semana segue com reunião sobre a criação de Cavalos Crioulos na quarta-feira e se encerra na sexta (26), com o evento “Debatedores Nota 10”, que prepara estudantes da rede pública para o Enem.

Também na segunda-feira, a Secretaria de Estado da Fazenda apresenta, em audiência pública no Plenário, o balanço financeiro do 2º quadrimestre de 2025, com transmissão pela TV Assembleia e YouTube.

