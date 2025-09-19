Alexandre Curi propõe audiência para discutir a crise do setor madeireiro

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, esteve nesta quinta-feira (18) em Telêmaco Borba para um encontro com empresários da madeira e propôs a realização de uma audiência pública na Casa para debater a situação do setor, fortemente impactado pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

Durante a reunião, Curi ouviu relatos de executivos que precisaram reduzir ou suspender a produção de indústrias e, em muitos casos, realizar demissões em razão do cancelamento de pedidos norte-americanos. “É uma situação bastante complexa, que precisa ser debatida com profundidade. Tudo aquilo que estiver ao alcance da Assembleia será feito com a máxima urgência para amparar o setor e preservar empregos”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a audiência deve reunir deputados estaduais e federais, representantes do Governo do Estado, do Porto de Paranaguá e empresários do setor. “Somos do diálogo e queremos ouvir a indústria, especialmente a madeireira, que neste momento é a mais afetada pelas tarifas americanas. Faremos o que for possível para fortalecer o setor madeireiro do Paraná”, destacou. O deputado federal Beto Richa (PSDB) e a prefeita de Telêmaco Borba, Rita de Paula Araújo (PSD), também participaram do encontro.