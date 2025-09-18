Santana do Itararé confirma primeiras atrações da ExpoAgro 2025

Redação - Folha Extra

SANTANA DO ITARARÉ - A população de Santana do Itararé já começa a sentir o clima da Expo Agro Santana 2025, que será realizada entre os dias 23 e 26 de outubro. O evento promete ser a maior festa já organizada no município e teve nesta semana a revelação oficial de sua primeira atração musical.

A dupla João Nelore & Texano foi confirmada como um dos shows principais da programação. Reconhecidos pelo estilo sertanejo raiz e por um repertório de modas que animam plateias em diferentes cidades, os cantores chegam para agitar a arena e garantir noites de entretenimento e emoção. A escolha do grupo busca atrair um público diversificado e manter a tradição da festa em valorizar artistas populares.

De acordo com a organização, a Expo Agro Santana 2025 será marcada por uma programação variada, que inclui rodeio, apresentações musicais, gastronomia típica, parque de diversões e atrações culturais. Novos nomes do cenário musical devem ser anunciados nos próximos dias, aumentando a expectativa da população local e dos visitantes da região Norte Pioneiro.

O prefeito de Santana do Itararé, Calé Vidal, destacou a importância do evento para a cidade. “Queremos fazer da Expo Agro Santana 2025 um momento inesquecível, que valorize nossa cidade e traga alegria para o nosso povo. A primeira atração já mostra a grandiosidade da festa, mas ainda temos muitas novidades para anunciar”, afirmou.

A expectativa é de que milhares de pessoas circulem pelo município durante os quatro dias de programação. Além da movimentação cultural, o evento deve impulsionar setores da economia local, como comércio, alimentação e hospedagem, gerando emprego e renda para a população.

A Expo Agro Santana se consolidou ao longo dos anos como um dos principais eventos regionais e, em 2025, deve alcançar novo patamar em termos de estrutura e atrações. A confirmação da primeira dupla musical reforça o compromisso da organização em oferecer ao público um espetáculo completo, que combine tradição e inovação.

O evento será realizado no Parque de Exposições de Santana do Itararé e contará com acesso ao público de diferentes faixas etárias. A programação completa deve ser divulgada em breve, com a confirmação das demais atrações musicais e dos horários oficiais das atividades.