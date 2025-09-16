Comerciante tenta impedir assalto em sua loja e leva mordida na cara

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um comerciante ficou ferido após um assaltante dar uma mordida em seu rosto. O crime foi registrado nesta segunda-feira (16) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto registrada em uma loja situada a Rua José Altizani onde o comerciante havia ficado ferido. Diante do chamado a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima relatou a equipe policial que um homem portando uma mochila entrou na loja e começou a furtar alguns objetos. Assim que percebeu a situação, o comerciante abordou o suspeito e os dois acabaram entrando em luta corporal, momento em que o ladrão deu uma mordida em seu rosto e fugiu do local.

Diante da situação, os policiais verificaram o sistema de vigilância do local e, em posse das características do suspeito, realizaram buscas pela cidade, mas até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado.