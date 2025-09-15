14°C 26°C
Jogador morre após sofrer cinco paradas cardíacas em jogo de futebol no Norte Pioneiro

Tragédia aconteceu na tarde do último sábado (13) na cidade de Curiúva, durante uma partida entre amigos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM PORTAL CURIÚVA
15/09/2025 às 17h45
Homem foi identificado como Vilson Antunes, de 57 anos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

CURIÚVA - A tarde do último sábado (13) foi marcada por uma tragédia na cidade de Curiúva, no Norte Pioneiro. Vilson Antunes, de 57 anos, de Telêmaco Borba, morreu após sofrer cinco paradas cardíacas durante uma partida de futebol com amigos no Distrito do Alecrim.

O episódio começou como mais uma simples tarde de diversão e lazer com os amigos, mas rapidamente se transformou em uma situação de desespero. Segundo testemunhas, Vilson passou mal durante o jogo e, apesar da tentativa imediata de socorro por parte de colegas e da equipe de emergência, não foi possível reverter a situação.

De acordo com informações, ele sofreu cinco paradas cardíacas, foi reanimado e encaminhado pela ambulância do hospital, mas pouco tempo depois deu entrada e não resistiu, vindo a óbito.

Vilson era querido em Telêmaco Borba, e sua perda deixa familiares, amigos e vizinhos consternados. Amigos lembram dele como uma pessoa alegre, sempre pronta para uma partida de futebol e para compartilhar bons momentos, tornando ainda mais doloroso o desfecho inesperado dessa tarde.

