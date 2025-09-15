Jovem de 18 anos morre afogado em rio do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um jovem de 18 anos morreu afogado na tarde deste domingo (14). A tragédia aconteceu no Rio Laranjinha na zona rural do município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Victor Gabriel Camargo Guilherme. Ele estava com familiares em um local conhecido como “Balsa”, região do bairro Ponte Preta”, quando acabou desaparecendo nas águas.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas e realizaram buscar pelo rapaz que foi encontrado sem vida no início da noite do domingo.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

Ainda segundo as informações divulgadas pelos Bombeiros, o local é considerado perigoso devido a profundidade do rio e correnteza.