Polícia Civil prende suspeitos de divulgar pornografia infantil e praticar abusos virtuais na região

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), prendeu seis pessoas investigadas por praticar crimes contra crianças e adolescentes na internet, incluindo produção e divulgação de pornografia infantil e abusos virtuais. A ação aconteceu simultaneamente em seis cidades do Estado, entre elas, Jacarezinho e Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Entre os crimes investigados e que levaram à deflagração da operação estão o estímulo à automutilação, a produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantojuvenil, o aliciamento de crianças, o estupro de vulnerável por meio virtual e a sextorsão.

Esta é a terceira edição da ação realizada pela PCPR. As duas primeiras aconteceram em março e outubro do ano passado e resultaram na prisão de seis pessoas envolvidas em crimes contra menores de idade na internet.

Em alguns dos casos investigados, as vítimas foram coagidas a produzir e compartilhar mais conteúdos pornográficos para não serem expostas publicamente na internet. Em outros, a PCPR identificou que os suspeitos estimulavam menores de idade a praticarem a automutilação.

“Os criminosos podem pensar que estão escondidos e impunes no ambiente virtual, mas isso não é verdade. A polícia dispõe de meios para investigar, identificar e rastrear autores destes crimes”, destacou o delegado Thiago Soares.

“O objetivo da operação em todas as suas edições é a repressão qualificada e a prevenção a estes crimes praticados na internet. Os alvos desta sexta-feira não têm relação entre si, mas figuram em inquéritos policiais que estão sendo conduzidos pela PCPR”, afirmou o delegado.

Além de Jacarezinho e Bandeirantes, no Norte Pioneiro, a operação foi realizada nas cidades de Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande e Mandirituba, no Paraná. No estado de Minas Gerais, a operação foi deflagrada em Frutal e Uberlândia.