Assembleia Legislativa promove audiência pública sobre a regulamentação da profissão de educador social

Iniciativa é do deputado Anibelli Neto (MDB)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
12/09/2025 às 09h43
Assembleia Legislativa promove audiência pública sobre a regulamentação da profissão de educador social
Imagem ilustrativa. Foto: Sinbraf/RS

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, no dia 18 de setembro, no Plenarinho da Casa, uma audiência pública para debater a regulamentação da profissão de educador social. A iniciativa é do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), em parceria com a Associação de Educadores Sociais de Curitiba e Região Metropolitana (AESCRM).

Segundo o parlamentar, o encontro busca valorizar e dar voz a uma categoria que exerce papel fundamental no amparo e na transformação social. “O trabalho do educador social é essencial para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo caminhos de inclusão, dignidade e cidadania. Essa audiência é um passo importante para discutirmos a regulamentação da profissão, uma reivindicação legítima desses trabalhadores e trabalhadoras”, destacou.

O presidente da AESCRM, Marlon Luiz Lima, também ressaltou a importância da iniciativa: “A audiência pública fortalece a visibilidade da luta pela regulamentação da profissão de educador social, dando legitimidade política e voz à categoria. Reforça ainda a relevância do papel desses profissionais no SUAS e na proteção de populações vulneráveis”.

Programação

A primeira palestra do evento, intitulada “Panorama da Regulamentação da Profissão de Educador Social no Contexto Brasileiro: Possibilidades e Desafios”, será ministrada pelo professor doutor Érico Ribas Machado, coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social (NUPEPES/UEPG).

Na sequência, será realizado um debate com o tema “Articulação dos Trabalhadores e da Sociedade em Torno da Aprovação e Sanção Presidencial do Projeto de Lei 2.941/2019”. O mediador será José Pucci Neto, educador social da AESCRM.

Em seguida, ocorrerá outro debate, desta vez com o tema “Características do Trabalho Desempenhado pelos Educadores Sociais junto à População em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social”. A responsável por conduzir a discussão será Charli Regina da Silva Padilha, educadora social da AESCRM.

Ao final da audiência, será elaborado um documento com os principais pontos discutidos, que será encaminhado ao Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Lei 2.941/2019, referente à regulamentação da categoria.

