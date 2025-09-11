11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Prefeitura realiza duas obras importantes em Santana do Itararé

Trabalhos estão sendo realizados no Lago Consani e calçamento no bairro Parque das Nações

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/09/2025 às 16h27
Prefeitura realiza duas obras importantes em Santana do Itararé
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTANA DO ITARARÉ - A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, deu início a uma série de obras de infraestrutura voltadas à recuperação do Lago Consani e à melhoria do acesso ao bairro Parque das Nações. O lago, localizado na saída para Itaporanga, está recebendo serviços de reforço nas bordas laterais e terraplanagem da área. De acordo com a administração, mais de 20 caminhões de terra já foram utilizados nessa etapa inicial.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Atendendo a uma solicitação do órgão fiscalizador, também será construída uma barragem no local. A medida tem como objetivo aumentar a segurança e garantir a preservação da área. As intervenções no Lago Consani estavam paralisadas em razão de problemas estruturais, situação que começou a ser regularizada para a continuidade dos trabalhos.

Paralelamente, a Prefeitura também está executando obras de calçamento na rua principal de acesso ao bairro Parque das Nações. Para a realização do serviço, esse trecho precisou ser interditado temporariamente, de modo a permitir que as equipes atuem com segurança e qualidade.

Com o bloqueio da via, a administração municipal informou que já está abrindo um novo acesso alternativo para garantir a entrada e saída dos moradores durante todo o período das obras. O objetivo é reduzir os transtornos e assegurar a mobilidade da população até a conclusão do calçamento.

As melhorias fazem parte do cronograma de investimentos em infraestrutura urbana e rural em Santana do Itararé. Segundo a Prefeitura, os trabalhos em andamento visam atender demandas antigas da comunidade, ao mesmo tempo em que reforçam a preocupação com a segurança e com a preservação de espaços públicos importantes, como o Lago Consani.

As obras seguem em andamento, com previsão de novas etapas ao longo dos próximos meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Inauguração marcou um avanço do município em direção ao apoio social. Foto: Divulgação
INAUGURAÇÃO Há 6 dias

Santana do Itararé inaugura novo espaço do Serviço de Convivência

Cerimônia de inauguração marcou uma nova etapa para o desenvolvimento social do município

 Ex-prefeito de Santana do Itararé, Zé Izac, terá inelegibilidade decretada. Foto: Folha Extra
POLÍTICA REGIONAL Há 1 semana

Vereadores reprovam contas e ex-prefeito da região fica inelegível

Parlamentares de Santana do Itararé apontaram falhas graves na gestão de Zé Izac e determinaram sua inelegibilidade por oito anos

 Atendimento do projeto na cidade de Cabobró, Pernambuco. Foto: Olhar Pelo Próximo
SAÚDE NOS OLHOS Há 1 mês

Santana do Itararé terá atendimento oftalmológico gratuito para toda a população

Atendimentos acontecerão no final de agosto e incluem exames como acuidade visual, fundo de olho e teste do olhinho; cadastro começa na próxima quinta-feira (07)

 Obra teve um investimento de R$ 2 milhões, em parceria com a Itaipu Binacional. Foto: Divulgação
SONHO REALIZADO Há 1 mês

Prefeito Calé Vidal entrega pavimentação da Campininha e reforça frota da saúde com novos veículos

A obra de pavimentação, realizada em parceria com a Itaipu Binacional, asfaltou 100% do trecho de acesso ao bairro, com um investimento de R$ 2 milhões

 Prefeito Calé Vidal visitando a obra da construção do Ginásio Esportivo. Foto: Divulgação
OBRAS Há 2 meses

Santana do Itararé avança na construção de seu primeiro Ginásio Esportivo

Obra receberá um investimento de cerca de R$ 8 milhões, e a previsão é de que seja inaugurada até o final do ano de 2026

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados