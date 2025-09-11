Prefeitura realiza duas obras importantes em Santana do Itararé

Redação - Folha Extra

SANTANA DO ITARARÉ - A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, deu início a uma série de obras de infraestrutura voltadas à recuperação do Lago Consani e à melhoria do acesso ao bairro Parque das Nações. O lago, localizado na saída para Itaporanga, está recebendo serviços de reforço nas bordas laterais e terraplanagem da área. De acordo com a administração, mais de 20 caminhões de terra já foram utilizados nessa etapa inicial.

Atendendo a uma solicitação do órgão fiscalizador, também será construída uma barragem no local. A medida tem como objetivo aumentar a segurança e garantir a preservação da área. As intervenções no Lago Consani estavam paralisadas em razão de problemas estruturais, situação que começou a ser regularizada para a continuidade dos trabalhos.

Paralelamente, a Prefeitura também está executando obras de calçamento na rua principal de acesso ao bairro Parque das Nações. Para a realização do serviço, esse trecho precisou ser interditado temporariamente, de modo a permitir que as equipes atuem com segurança e qualidade.

Com o bloqueio da via, a administração municipal informou que já está abrindo um novo acesso alternativo para garantir a entrada e saída dos moradores durante todo o período das obras. O objetivo é reduzir os transtornos e assegurar a mobilidade da população até a conclusão do calçamento.

As melhorias fazem parte do cronograma de investimentos em infraestrutura urbana e rural em Santana do Itararé. Segundo a Prefeitura, os trabalhos em andamento visam atender demandas antigas da comunidade, ao mesmo tempo em que reforçam a preocupação com a segurança e com a preservação de espaços públicos importantes, como o Lago Consani.

As obras seguem em andamento, com previsão de novas etapas ao longo dos próximos meses.