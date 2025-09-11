11°C 30°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Projeto de lei busca ampliar apoio e cuidado a mulheres que lutam contra a dependência do álcool

Proposta prevê que cada mulher atendida receba um plano individual de acompanhamento, contemplando prevenções, apoio à saúde, reinserção social e fortalecimento de autonomia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
11/09/2025 às 08h59
Projeto de lei busca ampliar apoio e cuidado a mulheres que lutam contra a dependência do álcool
Projeto foi apresentado pela deputada Mara Lima (REPUBLICANOS). Foto: Divulgação/Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada cantora Mara Lima (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 734/2025 que altera o Código Estadual da Mulher (Lei nº 21.926/2024) para incluir a Assistência Multiprofissional às Mulheres Usuárias e Dependentes de Álcool.

A proposta prevê que cada mulher atendida receba um plano individual de acompanhamento elaborado por equipe técnica, contemplando ações de prevenção, apoio à saúde, reinserção social e fortalecimento da autonomia.

A proposta inclui também estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social, ações de prevenção, orientação em saúde e fortalecimento da autonomia e qualidade de vida.

O consumo de álcool entre mulheres tem aumentado nos últimos 10 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Entre 2006 e 2018, houve um crescimento de 42,9% entre as mulheres, enquanto os índices de consumo abusivo permaneceram relativamente estáveis entre os homens (Pesquisa Vigitel).

“O consumo abusivo de álcool no Brasil aumentou demais nos últimos anos, especialmente entre o público feminino, o que é preocupante porque atinge mulheres em idade fértil, que podem prejudicar a formação do bebê. ”, destacou a deputada.

Segundo Mara Lima, a iniciativa busca integrar as políticas estaduais já existentes com um recorte específico para a saúde da mulher usuária de álcool, fortalecendo a proteção e a promoção da vida.

“Cuidar da mulher é cuidar da família toda. Esse projeto é mais um passo para fortalecer a proteção e a promoção da vida”, concluiu Mara Lima.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto foi aprovado nesta terça-feira (09). Foto: Orlando Kissner/Alep
ASSEMBLEIA Há 1 dia

Assembleia aprova projeto que amplia merenda orgânica e fortalece agricultura familiar no Norte Pioneiro

Projeto foi aprovado em Sessões nesta terça-feira (09), transformando significativamente o cenário econômico da agricultura familiar em todo o Estado

 Arte: Marcos Mariano
SETEMBRO AMARELO Há 2 dias

Suicídios aumentam no Paraná e Assembleia Legislativa reforça importância do Setembro Amarelo

Campanhas de prevenção e valorização da vida são defendidas pelo Legislativo através de Leis que garantem a criação de mobilizações

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Deputados participam da FruitFest e recebem demandas de Carlópolis e região

Edição da Assembleia Itinerante foi realizada durante a festa da cidade neste final de semana

 Sessão Especial ocorreu na noite desta quinta-feira (4), durante a Expoban 2025. Foto: Valdir Amaral/Alep
INTERIORIZAÇÃO Há 6 dias

Homenagens e entrega de demandas marcam a primeira Assembleia Itinerante em Bandeirantes

Mais de 10 deputados prestigiaram a 28ª edição do projeto de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, que desembarcou pela primeira vez na cidade

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
INTERIORIZAÇÃO Há 1 semana

Assembleia Itinerante promove Sessão Especial em Carlópolis nesta sexta-feira

Sessão contará com homenagens e reivindicações de associações, entidades sociais, sindicatos e da população em geral

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados