Projeto de lei busca ampliar apoio e cuidado a mulheres que lutam contra a dependência do álcool

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada cantora Mara Lima (Republicanos) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 734/2025 que altera o Código Estadual da Mulher (Lei nº 21.926/2024) para incluir a Assistência Multiprofissional às Mulheres Usuárias e Dependentes de Álcool.

A proposta prevê que cada mulher atendida receba um plano individual de acompanhamento elaborado por equipe técnica, contemplando ações de prevenção, apoio à saúde, reinserção social e fortalecimento da autonomia.

A proposta inclui também estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social, ações de prevenção, orientação em saúde e fortalecimento da autonomia e qualidade de vida.

O consumo de álcool entre mulheres tem aumentado nos últimos 10 anos, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Entre 2006 e 2018, houve um crescimento de 42,9% entre as mulheres, enquanto os índices de consumo abusivo permaneceram relativamente estáveis entre os homens (Pesquisa Vigitel).

“O consumo abusivo de álcool no Brasil aumentou demais nos últimos anos, especialmente entre o público feminino, o que é preocupante porque atinge mulheres em idade fértil, que podem prejudicar a formação do bebê. ”, destacou a deputada.

Segundo Mara Lima, a iniciativa busca integrar as políticas estaduais já existentes com um recorte específico para a saúde da mulher usuária de álcool, fortalecendo a proteção e a promoção da vida.

“Cuidar da mulher é cuidar da família toda. Esse projeto é mais um passo para fortalecer a proteção e a promoção da vida”, concluiu Mara Lima.