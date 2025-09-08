12°C 28°C
Deputados participam da FruitFest e recebem demandas de Carlópolis e região

Edição da Assembleia Itinerante foi realizada durante a festa da cidade neste final de semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2025 às 08h59
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CARLÓPOLIS - Diversas entidades de Carlópolis, no Norte Pioneiro, apresentaram, nesta sexta-feira (5), uma série de demandas voltadas a melhorias em infraestrutura, agricultura, segurança, bem-estar animal e desenvolvimento social. As solicitações foram entregues durante a sessão especial da Assembleia Itinerante, realizada pela primeira vez no município, durante a XVI Fruitfest.

A principal reivindicação destacada por diferentes instituições foi a revitalização do acostamento da PR-218, no trecho que liga Joaquim Távora até a divisa com São Paulo. O pedido foi reforçado pelo Sindicato Rural, pela COAC – Cooperativa Agroindustrial, pela Associação de Olericultores e Fruticultores e pela Loja Maçônica Rocha Negra. Também houve manifestações pelo asfaltamento da PR-151 e pela implantação de uma ciclovia no trecho entre a PR-218 e Salto do Itararé.

A prefeitura de Carlópolis solicitou apoio para a destinação de recursos ao recapeamento de vias urbanas e à pavimentação da estrada que liga a sede ao bairro Santa Maria, beneficiando Lagoa Azul I, II e III e Vale dos Sonhos. Os investimentos previstos somam R$ 3,33 milhões para áreas urbanas e R$ 10,59 milhões para a estrada rural, com projetos já prontos para execução.

A Associação de Olericultores e Fruticultores apresentou uma pauta agrícola que inclui a contratação de um técnico especializado, aquisição de empilhadeira elétrica, niveladora de doca hidráulica, mil caixas plásticas, dois aparelhos de ar-condicionado e equipamentos para cozinha.

Outras entidades também levaram solicitações. A Câmara Municipal pediu a declaração de utilidade pública estadual para a Associação de Produtores de Café e a construção de um canil municipal. O Canil São Francisco de Assis fez o mesmo pedido para sua entidade. Já a APAE solicitou recursos para a instalação de um centro especializado em autismo.

O Rotary Club apresentou demandas relacionadas à segurança viária, proteção de ciclistas e incentivo a esportes. A Associação de Moradores do Bairro Espírito Santo pediu a construção de um barracão para agroindústria. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural defendeu a implantação do Projeto Moradia Rural, do Projeto Calcário Extensivo, além da plasticultura e da pavimentação da PR-151.

Também houve pedidos da Associação dos Produtores de Leite para aquisição de equipamentos agrícolas, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para fortalecimento da rede de proteção e da Associação de Motociclistas Lobos da Fronteira para a compra de um veículo furgão.

