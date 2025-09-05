15°C 28°C
Santana do Itararé inaugura novo espaço do Serviço de Convivência

Cerimônia de inauguração marcou uma nova etapa para o desenvolvimento social do município

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/09/2025 às 13h56 Atualizada em 05/09/2025 às 14h01
Inauguração marcou um avanço do município em direção ao apoio social. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Nesta sexta-feira (5), a Prefeitura Municipal de Santana do Itararé realizou a inauguração do novo espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em um evento que marcou um importante avanço para a rede de apoio social do município. A cerimônia aconteceu às 13h, na Rua Vereador José Francisco dos Santos, e reuniu autoridades, representantes da comunidade e moradores.

O novo espaço é resultado do trabalho da Secretaria de Assistência Social, liderada pela secretária Maria Elazir Michetti, em parceria com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A iniciativa contou ainda com o apoio da Prefeitura, do prefeito Calé Vidal e do vice-prefeito Joás Michetti, que reforçaram a importância de investimentos voltados à área social.

O SCFV tem como objetivo fortalecer vínculos familiares e comunitários, atendendo diferentes faixas etárias — de crianças a idosos. O serviço promove atividades de convivência, integração social e desenvolvimento de habilidades, priorizando a prevenção de situações de risco e a valorização do bem-estar coletivo.

Com a inauguração, Santana do Itararé amplia as oportunidades de atendimento às famílias que necessitam de suporte social. O espaço será também referência para encontros, oficinas e atividades que incentivem a participação da comunidade.

Para a administração municipal, a conquista simboliza o esforço conjunto de diferentes setores e o compromisso em promover mais qualidade de vida para a população. A inauguração foi celebrada como um marco para a cidade, reforçando a relevância do trabalho social desenvolvido no município.

