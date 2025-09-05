Homenagens e entrega de demandas marcam a primeira Assembleia Itinerante em Bandeirantes

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Entrega de demandas, escuta da população local e condecorações a importantes personalidades marcaram a estreia da Assembleia Itinerante em Bandeirantes. A sessão especial ocorreu nesta quinta-feira (4) durante a Expoban, tradicional festa de rodeio da região, marcando a 28ª edição do projeto de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná. Lideranças e a população paranaense levaram aos 11 parlamentares estaduais presentes no evento ideias e reivindicações para melhorias no Norte Pioneiro.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que a região é uma das mais importantes do Estado. “O principal objetivo da presença da Alep aqui, além de homenagear a quem contribuiu ao desenvolvimento do Paraná, é permitir que paranaenses que, por falta de tempo ou questão financeira, não tenham oportunidade de ir para a capital do Estado conversar com o seu deputado, possam fazer isso na sua cidade ou região", pontuou. Conforme Curi, mais de 20 mil solicitações foram recebidas durante as 28 edições do projeto de interiorização, que instala urnas nas feiras e exposições. A iniciativa já alcançou 150 municípios paranaenses e cerca de 1 milhão de moradores do Estado.

Um dos primeiros parlamentares a se pronunciar durante a sessão especial, Cobra Repórter (PSD) ressaltou a importância de Bandeirantes, município com 31 mil habitantes, no campo da fé - o que a tornou a capital do Turismo Religioso do Paraná. Ele citou os milhares de fiéis que passam anualmente no santuário São Miguel Arcanjo, terceiro maior do mundo dedicado ao santo, segundo a prefeitura de Bandeirantes.

Deputado com forte laço com a região, Tercilio Turini (MDB) relembrou o papel fundamental de Bandeirantes para promoção da educação superior de toda a região Norte do Paraná. “Numa época que não existiam universidades regionais, aqui tinha a Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel. Era uma referência para todos os estados, numa época que só havia cursos superiores em capitais”, pontuou.

"A Assembleia Legislativa quando chega a um município, obviamente recebe as demandas da região. E posso dizer que todos os deputados se comprometem a trabalhar juntos para atender essas reivindicações. Além disso, pudemos homenagear todas as pessoas que se destacam na história de Bandeirantes", reforçou o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD).

"Temos que agradecer ao povo de Bandeirantes, que tem construído uma cidade viva, que se reelabora e que sabe enfrentar seus desafios e vencê-los", complementou Romanelli.

Foi lá que Moacyr Fadel (PSD) cursou sua primeira faculdade, quando se tornou agrônomo. “Viemos aqui, buscar demandas para que possamos buscar reivindicações e as necessidades da população para que possamos torná-las realidade”, ressaltou Fadel. Outro agrônomo egresso da instituição, Jairo Tamura (PL) falou sobre o papel da cidade na sua trajetória. "É um momento muito especial, de relembrarmos os passos da nossa vida. Viemos com 17 anos para estudar em Bandeirantes, época em que começamos a ter responsabilidades em nossas vidas. Bandeirantes faz parte da minha história”, afirmou.

Diante da ampla vocação do município para a agricultura, com protagonismo na produção de culturas como uva fina de mesa e alfafa, Anibelli Neto (MDB) tratou dos desafios impostos pelo governo dos Estados Unidos à agricultura brasileira, com a imposição de tarifas a produtos importados para a potência norte-americana. "Esse é o momento da união, de achar outros mercados e valorizar os produtos brasileiros, para [a agropecuária] continuar levando o Brasil e o Paraná nas costas", ressaltou.

Ampliar o zelo do Poder Público com o Norte Pioneiro é uma das grandes necessidades do Estado, avalia o deputado Requião Filho (PDT). “Ele é essencial ao desenvolvimento do Paraná, faz parte da nossa história política. Mas é uma região que muitas vezes está esquecida, que precisa da atenção da Assembleia e do governo como um todo para que possamos fazer essa região ser ainda mais pujante, rica e com mais empregos”, apontou o parlamentar.

Nelson Justus (União) tratou da grandeza da trajetória do projeto de interiorização, realizado desde abril de 2023 e que chegou agora a sua 28ª edição. “A Assembleia mostra que não foi um ensaio, mas foi para valer. E estamos indo a todos os municípios”.

“O legislador não tem a obrigação de apenas estar na Assembleia. O legislador que é municipalista faz isso que estamos fazendo: visita sua cidade e está próximo da população, servindo como um instrumento ainda melhor de transformação", complementou a 1ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Flávia Francischini (União).

Os deputados estaduais Alisson Wandscheer (SD) e Bazana (PSD) também participaram da sessão especial.

"Nos sentimos muito honrados de receber a Assembleia Itinerante. A coisa que a população mais esperava era ver os deputados próximos deles. Muitas vezes nossa população não consegue ir até Curitiba para participar das audiências, sessões e da vida política", afirmou o prefeito de Bandeirantes, Jaelson Ramalho (PL). "Aqui é onde temos um contato mais próximo e podemos levar reivindicações tête-à-tête", complementou o presidente da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, Paulinho Branco, prefeito de Sapopema.

O deputado federal Felipe Francischini (União) e o secretário Estadual da Inovação do Paraná, Alex Canziani, elogiaram a iniciativa da Assembleia Legislativa e trataram do papel fundamental dos homenageados para a construção da grandeza do Norte Pioneiro.

Homenageados

O deputado Alisson Wandscheer (SD) homenageou Antonio Carlos Demicio, vereador; João Vanderlei Bernini, diretor de aviação e urbanização; Sidnei Demicio, ex-vereador; Simone Aparecida de Morais dos Santos, secretária municipal de Assistência Social; e Vagnerlei Gonçalves de Almeida, vereador.

O deputado Anibelli Neto (MDB) prestou homenagens a Francisco Sanches Filho, vereador; Emmanuel Liberato Müzel, enfermeiro; Zenilda dos Santos Souza, presidente do Rotary Clube; Carlos Henrique Leite de Lima, escrevente de tabelionato; e Marcos Antonio da Silva, ex-policial rodoviário e ex-vereador.

O deputado Bazana (MDB) destacou a APAE de Bandeirantes; a APAE de Santa Amélia; Lana F. Dela Bela, professora; Madalena Helbe Rodrigues, professora de educação especial; Rita de Cássia Assolari, diretora escolar; e Valdinei Fernandes Feliciano, subtenente da Polícia Militar.

O deputado Cobra Repórter (PSD) homenageou Adenilson de Souza Fernandes, radialista; Donizete da Silva, padre; José Gabriel do Vale, empresário; Lino Martins, ex-prefeito; e Roberto Chincey Albino, empresário.

O deputado Evandro Araújo (PSD) destacou a Associação Anjo Azul; Irmã Mariotti Meneghel Paiva, governadora do Rotary; Carmelo Comegno Neto, empresário; Luís Carmelo Comegno, médico cardiologista; Maria Mikie Sagae Sato, empresária e professora; José Alves Ferreira, servidor público; Padre Roberto Morais de Medeiros, sacerdote; e Pastor Antônio Libânio de Paula, pastor evangélico.

A deputada Flávia Francischini (União) prestou homenagens a Carlota Rensi Meneghel, provedora da Santa Casa; Adilson Francisco Matheus, médico; Guilherme Oliveira, pastor; Idalio da Cruz Inácio, empresário; Leonir Palla, fundador do Santuário São Miguel Arcanjo; Nazaré Fabiano (in memoriam), figura histórica da cidade; Rogério de Azevedo da Silva, dirigente religioso; Sandra da Rosa Alves, presidente da Associação Anjo Azul; Suely Pirolla Vieira (in memoriam), professora; Valderi Vilela (in memoriam), ex-deputado estadual; e Walter de Oliveira, ex-vereador e historiador.

O deputado Jairo Tamura (PL) homenageou a Assembleia de Deus Ministério de Madureira; a Associação Cultural e Recreativa de Santa Mariana; a empresa Compucel Informática; a Comunidade Final dos Tempos; Kunio Ochiai, ex-presidente da ACEB; Padre Ivan Pedro de Oliveira, pároco; e Pastor Adenilson Lúcio Cavalcante, pastor evangélico.

O deputado Moacyr Fadel (PSD) destacou Alcino Figueiredo (in memoriam), produtor rural; Ederson Marcos Sgarbi, professor universitário; Flávio Martins, empresário; José Antônio Comegno (in memoriam), empresário; Marcelina Alves Pedro, zeladora escolar; Ricardo Castanho Moreira, professor universitário; e Sonia Regina de Souza Rossato, diretora da APAE.

A deputada Maria Victoria (PP) homenageou a Associação Filantrópica e Cultural Comitiva Os Brahmitas; Carlos Roberto Costa, advogado; Francieli Axman Tavares Duarte, ex-secretária de Educação; o Grupo RL, empresa de engenharia; Paulo Cury, professor universitário; e a Tróia Leilões, empresa de leilões.

O deputado Romanelli (PSD) homenageou Celso Benedito da Silva, ex-prefeito; a Gráfica Alpha Ultrapress; José Fernandes da Silva (in memoriam), ex-prefeito; o Morro dos Anjos Hotel Resort; Osvaldo Luiz, radialista e jornalista; a empresa Pacto & Byte’s; o Restaurante Kojó; a Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes; a Usina de Bandeirantes – Usiban; e a empresa Zenaplast.

O deputado Tercílio Turini (PSD) destacou Anderson Francelino Alves, policial penal; Heleir Cristina Reynaldo Silvério, escritora; Ivandir Domingos Dotti, ex-vereador; José Aparecido Martins, empresário e artista; José Rosa, agricultor; Maria Inês Rodrigues Nunes, pedagoga; Michael Eymard Rocha de França Araújo, delegado de polícia; Nelson Inforzato, liderança comunitária; Paulo Roberto Balla, rotariano; e Sidney Teodoro de Oliveira, policial civil.

Por fim, o deputado Arilson Chiorato (PT) homenageou Diego Lopes (Cambarà), Orestes Amaral (Bandeirantes), a Apae - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Andirá, a Associação de Catadores de Reciclável (Andirá) e o Santuário de São José (Andirá).