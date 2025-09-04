Assembleia Itinerante promove Sessão Especial em Carlópolis nesta sexta-feira

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - A Assembleia Itinerante chega pela primeira vez a Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta sexta-feira (5). Os deputados estaduais realizam uma sessão especial, às 18h, durante a XIV Frutfest 2025, tradicional evento da região. Homenagens serão feitas a personalidades locais, e serão recebidas reivindicações de associações representativas da cidade, entidades sociais, sindicatos e da população em geral.

A Assembleia Itinerante tem se consolidado como um dos principais instrumentos de aproximação entre o Poder Legislativo e a população. Ao percorrer diversas regiões do Estado, a iniciativa garante que as demandas locais sejam ouvidas de perto, permitindo que prefeitos, lideranças comunitárias e entidades apresentem reivindicações diretamente aos deputados. Até o momento, mais de 6 mil sugestões foram recebidas pelos parlamentares em 28 edições.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que aproximar o Poder Legislativo da população tem gerado resultados positivos. “A paz política que vivemos, junto a uma grande gestão do governador Ratinho Jr., proporcionou avanços em diversas frentes. Além disso, com a gestão eficiente e transparente da Assembleia, conseguimos devolver mais recursos do nosso orçamento para continuar atendendo as reivindicações que estamos recebendo em todos os cantos do Estado”, declarou.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), ressaltou a importância da interiorização. “Cada edição da Itinerante reforça a transparência, amplia o diálogo e garante que as necessidades de cada região sejam ouvidas dentro do processo legislativo. Ao realizarmos as sessões em eventos como a Frutfest, reconhecemos também o valor econômico, social e cultural desses municípios, que representam muito para o desenvolvimento do Paraná”, apontou.

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), também destacou o compromisso do Legislativo. “Com a Assembleia Itinerante, estamos reafirmando o compromisso dos deputados e deputadas de ouvir, dialogar e construir soluções junto com quem faz a região se desenvolver”, ressaltou.

Nesta quinta-feira (04), a iniciativa foi realizada em Bandeirantes, durante a Expoban 2025, onde os parlamentares realizaram diversas homenagens e receberam inúmeras demandas do município e também de outras cidades da região.

Com estas iniciativas, a Assembleia Legislativa do Paraná reforça seu compromisso em levar atendimento e atender solicitações de todos os municípios, levando acessibilidade para moradores e líderes de todas as cidades, promovendo inclusão com os municípios do interior do Estado.