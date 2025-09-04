15°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Assembleia Itinerante promove Sessão Especial em Carlópolis nesta sexta-feira

Sessão contará com homenagens e reivindicações de associações, entidades sociais, sindicatos e da população em geral

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
04/09/2025 às 17h40
Assembleia Itinerante promove Sessão Especial em Carlópolis nesta sexta-feira
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

CARLÓPOLIS - A Assembleia Itinerante chega pela primeira vez a Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta sexta-feira (5). Os deputados estaduais realizam uma sessão especial, às 18h, durante a XIV Frutfest 2025, tradicional evento da região. Homenagens serão feitas a personalidades locais, e serão recebidas reivindicações de associações representativas da cidade, entidades sociais, sindicatos e da população em geral.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A Assembleia Itinerante tem se consolidado como um dos principais instrumentos de aproximação entre o Poder Legislativo e a população. Ao percorrer diversas regiões do Estado, a iniciativa garante que as demandas locais sejam ouvidas de perto, permitindo que prefeitos, lideranças comunitárias e entidades apresentem reivindicações diretamente aos deputados. Até o momento, mais de 6 mil sugestões foram recebidas pelos parlamentares em 28 edições.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou que aproximar o Poder Legislativo da população tem gerado resultados positivos. “A paz política que vivemos, junto a uma grande gestão do governador Ratinho Jr., proporcionou avanços em diversas frentes. Além disso, com a gestão eficiente e transparente da Assembleia, conseguimos devolver mais recursos do nosso orçamento para continuar atendendo as reivindicações que estamos recebendo em todos os cantos do Estado”, declarou.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), ressaltou a importância da interiorização. “Cada edição da Itinerante reforça a transparência, amplia o diálogo e garante que as necessidades de cada região sejam ouvidas dentro do processo legislativo. Ao realizarmos as sessões em eventos como a Frutfest, reconhecemos também o valor econômico, social e cultural desses municípios, que representam muito para o desenvolvimento do Paraná”, apontou.

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), também destacou o compromisso do Legislativo. “Com a Assembleia Itinerante, estamos reafirmando o compromisso dos deputados e deputadas de ouvir, dialogar e construir soluções junto com quem faz a região se desenvolver”, ressaltou.

Nesta quinta-feira (04), a iniciativa foi realizada em Bandeirantes, durante a Expoban 2025, onde os parlamentares realizaram diversas homenagens e receberam inúmeras demandas do município e também de outras cidades da região.

Com estas iniciativas, a Assembleia Legislativa do Paraná reforça seu compromisso em levar atendimento e atender solicitações de todos os municípios, levando acessibilidade para moradores e líderes de todas as cidades, promovendo inclusão com os municípios do interior do Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ALEP NA REGIÃO Há 18 horas

Assembleia Itinerante chega em Bandeirantes com serviços e Sessão Especial nesta quinta-feira

Programa da Assembleia Legislativa chega ao município pela primeira vez, levando atendimento e recebendo demandas da cidade e do Norte Pioneiro

 O projeto de lei 690/2025, do Poder Executivo, que propõe a redução da alíquota do IIPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, passou em 1º turno. Foto: Orlando Kissner/Alep
PROJETO APROVADO Há 2 dias

Assembleia Legislativa aprova projeto que vai reduzir o IPVA no Paraná

Proposta beneficiará 3,4 milhões de proprietários em todo o Estado, com redução de 45% no Imposto

 Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%. Foto: Assessoria
CANDIDATO FAVORITO Há 3 dias

Alexandre Curi é o candidato favorito para disputar o governo do Estado em 2026, diz Paraná Pesquisas

Deputado do PSD tem maior número de intenções de voto de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para dar continuidade ao trabalho de Ratinho Junior

 Reunião extraordinária ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (1º), no Auditório Legislativo. Foto: Valdir Amaral/Alep
REDUÇÃO DO IPVA Há 3 dias

Assembleia Legislativa do Paraná inicia trâmite do projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Paraná

Após ser lida em Plenário, a proposta seguiu para Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu extraordinariamente para apreciar a proposição

 Foto Divulgação/Assessoria Parlamentar
PARANÁ Há 3 dias

Projeto de lei propõe vale-compras para alunos da rede estadual adquirirem material escolar

Projeto de lei do deputado Luis Corti prevê voucher escolar para ampliar a liberdade de escolha das famílias e fortalecer o comércio paranaense

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados