Assembleia Itinerante chega em Bandeirantes com serviços e Sessão Especial nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A Assembleia Legislativa do Paraná desembarca nesta quinta-feira (4), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, com a Assembleia Itinerante, programa de interiorização do Estado. A presença do Parlamento Estadual no município, de forma inédita, será marcada por uma sessão especial, às 18h, na Expoban 2025. Na ocasião, homenagens serão realizadas e demandas serão recebidas pelos parlamentares.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a importância de ouvir as necessidades diretamente da população. “Estamos levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguindo ter mais contato com a realidade de cada região, bem como dar voz a paranaenses que dificilmente viriam até Curitiba, sede do Poder Legislativo, para expor suas reivindicações”.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), destacou a relevância da interiorização. “Levar a Assembleia Itinerante pela primeira vez a Bandeirantes é uma oportunidade de fortalecer o papel do Parlamento junto à população. Esse projeto tem uma importância enorme porque descentraliza as atividades da Assembleia Legislativa, permitindo que a comunidade acompanhe de perto, participe e apresente suas demandas diretamente aos deputados”.

A segunda-secretária da Casa, deputada estadual Maria Victoria (PP), ressaltou a presença inédita da Assembleia Itinerante nas duas tradicionais feiras do Norte Pioneiro e afirmou que o evento representa uma grande oportunidade de buscar avanços para a região.

Serviços

Além da sessão especial, com homenagens a personalidades locais e recebimento de demandas, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) oferecerá, das 13h às 18h, no estande da Assembleia Legislativa, serviços de emissão de título de eleitor para pessoas com 15 anos ou mais, transferência de domicílio, revisão eleitoral e quitação de multas.

Esta é a 28ª edição da Assembleia Itinerante. O programa de interiorização já passou por Londrina (2x), Maringá (2x), Paranaguá, Castro (2x), Santo Antônio da Platina (2x), Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas (2x), Francisco Beltrão, Telêmaco Borba (2x), Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Jacarezinho e Goioerê.