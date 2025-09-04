14°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Assembleia Itinerante chega em Bandeirantes com serviços e Sessão Especial nesta quinta-feira

Programa da Assembleia Legislativa chega ao município pela primeira vez, levando atendimento e recebendo demandas da cidade e do Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
04/09/2025 às 09h23
Assembleia Itinerante chega em Bandeirantes com serviços e Sessão Especial nesta quinta-feira
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A Assembleia Legislativa do Paraná desembarca nesta quinta-feira (4), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, com a Assembleia Itinerante, programa de interiorização do Estado. A presença do Parlamento Estadual no município, de forma inédita, será marcada por uma sessão especial, às 18h, na Expoban 2025. Na ocasião, homenagens serão realizadas e demandas serão recebidas pelos parlamentares.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a importância de ouvir as necessidades diretamente da população. “Estamos levando a Casa do Povo onde o povo está, conseguindo ter mais contato com a realidade de cada região, bem como dar voz a paranaenses que dificilmente viriam até Curitiba, sede do Poder Legislativo, para expor suas reivindicações”.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno (PSD), destacou a relevância da interiorização. “Levar a Assembleia Itinerante pela primeira vez a Bandeirantes é uma oportunidade de fortalecer o papel do Parlamento junto à população. Esse projeto tem uma importância enorme porque descentraliza as atividades da Assembleia Legislativa, permitindo que a comunidade acompanhe de perto, participe e apresente suas demandas diretamente aos deputados”.

A segunda-secretária da Casa, deputada estadual Maria Victoria (PP), ressaltou a presença inédita da Assembleia Itinerante nas duas tradicionais feiras do Norte Pioneiro e afirmou que o evento representa uma grande oportunidade de buscar avanços para a região.

Serviços

Além da sessão especial, com homenagens a personalidades locais e recebimento de demandas, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) oferecerá, das 13h às 18h, no estande da Assembleia Legislativa, serviços de emissão de título de eleitor para pessoas com 15 anos ou mais, transferência de domicílio, revisão eleitoral e quitação de multas.

Esta é a 28ª edição da Assembleia Itinerante. O programa de interiorização já passou por Londrina (2x), Maringá (2x), Paranaguá, Castro (2x), Santo Antônio da Platina (2x), Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas (2x), Francisco Beltrão, Telêmaco Borba (2x), Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Jacarezinho e Goioerê.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto de lei 690/2025, do Poder Executivo, que propõe a redução da alíquota do IIPVA de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, passou em 1º turno. Foto: Orlando Kissner/Alep
PROJETO APROVADO Há 1 dia

Assembleia Legislativa aprova projeto que vai reduzir o IPVA no Paraná

Proposta beneficiará 3,4 milhões de proprietários em todo o Estado, com redução de 45% no Imposto

 Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%. Foto: Assessoria
CANDIDATO FAVORITO Há 2 dias

Alexandre Curi é o candidato favorito para disputar o governo do Estado em 2026, diz Paraná Pesquisas

Deputado do PSD tem maior número de intenções de voto de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para dar continuidade ao trabalho de Ratinho Junior

 Reunião extraordinária ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (1º), no Auditório Legislativo. Foto: Valdir Amaral/Alep
REDUÇÃO DO IPVA Há 2 dias

Assembleia Legislativa do Paraná inicia trâmite do projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Paraná

Após ser lida em Plenário, a proposta seguiu para Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu extraordinariamente para apreciar a proposição

 Foto Divulgação/Assessoria Parlamentar
PARANÁ Há 3 dias

Projeto de lei propõe vale-compras para alunos da rede estadual adquirirem material escolar

Projeto de lei do deputado Luis Corti prevê voucher escolar para ampliar a liberdade de escolha das famílias e fortalecer o comércio paranaense

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Assembleia Itinerante leva Sessões Especiais para cidades do Norte Pioneiro nesta semana

Na próxima quinta-feira (4), os deputados estaduais chegam à Expoban 2025, em Bandeirantes, e, na sexta-feira (5), estarão em Carlópolis, durante a XIV Frutfest 2025

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados