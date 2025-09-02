Vereadores reprovam contas e ex-prefeito da região fica inelegível

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Esta segunda-feira (01) foi marcada por uma mudança drástica na política de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro. A Câmara dos Vereadores realizou a Sessão de Julgamento das Contas do Poder Executivo, referentes ao exercício de 2023. Durante a Sessão, os vereadores votaram pela reprovação das contas do então ex-prefeito José de Jesus Izac, mais conhecido como Zé Izac, que consequentemente terá sua inelegibilidade decretada.

As informações foram enviadas com exclusividade para a reportagem da Folha. De acordo com o documento, que ainda não foi decretado oficialmente, mas disponibilizado para a Folha, os vereadores encontraram inúmeras falhas na prestação, que não foram sanadas pelo ex-prefeito. No documento, a justificativa aponta que os parlamentares encontraram condutas que evidenciam ineficiência e negligência na gestão passada, o que os levou à reprovação.

“A gravidade das falhas constatadas e não sanadas pelo gestor não pode ser analisada apenas sob o prisma contábil. Tais condutas evidenciam, no mínimo, ineficiência e negligência na gestão da coisa pública, o que atrai a incidência de dispositivos legais que visam resguardar a moralidade administrativa”, diz o Art. 2º do documento.

Também, a “persistência nas irregularidades, mesmo após reiterados alteras, associada à ineficiência e omissão em áreas essenciais como saúde, assistência social, educação e finanças, evidenciam conduta dolosa ou, no mínimo, gravemente negligente, passível de enquadramento como ato de improbidade, gerando inexigibilidade’’, conclui o texto.

No entanto, a prestação de contas de Zé Izac referente ao exercício de 2023 não foi a única. No dia 2 de junho, os vereadores da cidade reprovaram a prestação referente ao exercício de 2022. Durante essa Sessão, os parlamentares manifestaram forte insatisfação com diversas ações realizadas durante a gestão do ex-chefe do Executivo.

Em primeira instância, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público haviam aprovado a gestão de Zé Izac, com algumas ressalvas, mas enviaram um alerta para a Câmara sobre os aspectos deficitários nos índices de avaliação da gestão. Contudo, apesar da aprovação do TCE-PR, a palavra final é do Poder Legislativo de cada município, tendo em vista que são eles que vivenciam o que realmente acontece na gestão.

Agora, com duas prestações reprovadas pelos vereadores, será decretada a inelegibilidade de José Jesus Izac. De acordo com apurações da Folha, a decisão dos vereadores é passível de recursos e podem ser levada a outras instâncias até sua definição final.