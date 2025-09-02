14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Alexandre Curi é o candidato favorito para disputar o governo do Estado em 2026, diz Paraná Pesquisas

Deputado do PSD tem maior número de intenções de voto de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para dar continuidade ao trabalho de Ratinho Junior

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
02/09/2025 às 14h00 Atualizada em 02/09/2025 às 14h30
Alexandre Curi é o candidato favorito para disputar o governo do Estado em 2026, diz Paraná Pesquisas
Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento sobre intenções de voto de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para o governo do Estado nas eleições de 2026 que demonstra a preferência por Alexandre Curi (PSD) como candidato de continuidade do trabalho do governador Ratinho Junior.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Entre os citados, Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%, Darci Piana, com 8,8%, e Norberto Ortigara, com 3,4%. Na pergunta estimulada, quando o entrevistado escolhe um dos nomes apresentados entre diversos candidatos, Curi subiu para dois dígitos, com 10%. A pesquisa ouviu 1.005 eleitores da capital e 28 cidades do entorno, e tem índice de confiança de 95%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reunião extraordinária ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (1º), no Auditório Legislativo. Foto: Valdir Amaral/Alep
REDUÇÃO DO IPVA Há 16 horas

Assembleia Legislativa do Paraná inicia trâmite do projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Paraná

Após ser lida em Plenário, a proposta seguiu para Comissão de Constituição e Justiça, que se reuniu extraordinariamente para apreciar a proposição

 Foto Divulgação/Assessoria Parlamentar
PARANÁ Há 1 dia

Projeto de lei propõe vale-compras para alunos da rede estadual adquirirem material escolar

Projeto de lei do deputado Luis Corti prevê voucher escolar para ampliar a liberdade de escolha das famílias e fortalecer o comércio paranaense

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Assembleia Itinerante leva Sessões Especiais para cidades do Norte Pioneiro nesta semana

Na próxima quinta-feira (4), os deputados estaduais chegam à Expoban 2025, em Bandeirantes, e, na sexta-feira (5), estarão em Carlópolis, durante a XIV Frutfest 2025

 Foto: Valdir Amaral/Alep
AGENDA SEMANAL Há 2 dias

Semana na Assembleia terá debate e curso sobre inclusão, mutirão de doação eletrônica de órgãos e interiorização

Programação inclui lançamento do PNE Antirracista, cursos, audiências públicas, sessões solenes e duas edições da Assembleia Itinerante

 Proposta foi apresentada pelo deputado estadual Delegado Tito Barichello (União). Foto: Orlando Kissner/Alep
SEGURANÇA Há 5 dias

Deputado propõe registro estadual de autores de crimes contra policiais

Proposta abrange policiais civis, militares, penais, científicos, bombeiros militares, guardas municipais, agentes de trânsito e socioeducativos, vítimas de crimes dolosos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados