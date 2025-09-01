13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Assembleia Itinerante leva Sessões Especiais para cidades do Norte Pioneiro nesta semana

Na próxima quinta-feira (4), os deputados estaduais chegam à Expoban 2025, em Bandeirantes, e, na sexta-feira (5), estarão em Carlópolis, durante a XIV Frutfest 2025

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
01/09/2025 às 18h12
Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná promove, nesta primeira semana de setembro, a 28ª e a 29ª edições da Assembleia Itinerante, programa de interiorização do Parlamento Estadual. Na quinta-feira (4), os deputados estaduais chegam à Expoban 2025, em Bandeirantes, e, na sexta-feira (5), estarão em Carlópolis, durante a XIV Frutfest 2025, no Norte Pioneiro. As sessões especiais estão marcadas para as 18h, em ambas as cidades.

A Assembleia Itinerante tem se consolidado como um dos principais instrumentos de aproximação entre o Poder Legislativo e a população. Ao percorrer diversas regiões do Estado, a iniciativa garante que as demandas locais sejam ouvidas de perto, permitindo que prefeitos, lideranças comunitárias e entidades apresentem reivindicações diretamente aos deputados. Mais do que um espaço de diálogo, o projeto reforça a transparência, fortalece a representatividade e amplia a participação cidadã nos rumos das políticas públicas.

Como destacou o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), o êxito da iniciativa se explica pela abertura e pelos resultados alcançados: “A Assembleia Itinerante é um sucesso porque escuta a população onde ela está e transforma esses pedidos em ações reais, garantindo que cada região do Paraná se sinta representada. É a Assembleia Legislativa protagonista”.

Serviços

Além das sessões especiais, com homenagens a personalidades locais e recebimento de demandas — ambas marcadas para as 18h —, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) oferecerá, em Bandeirantes, no dia 4, das 13h às 18h, serviços de emissão de título de eleitor para pessoas com 15 anos ou mais, transferência de domicílio, revisão eleitoral e quitação de multas.

Mais de 6 mil sugestões já foram recebidas pelos parlamentares em 27 edições. A interiorização da Assembleia já passou por Londrina (2x), Maringá (2x), Paranaguá, Castro (2x), Santo Antônio da Platina (2x), Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati, Dois Vizinhos, Arapongas (2x), Francisco Beltrão, Telêmaco Borba (2x), Paranavaí, Astorga, Ivaiporã, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão, Jacarezinho e Goioerê.

No Norte Pioneiro

A última Sessão Especial da Assembleia Itinerante no Norte Pioneiro aconteceu há duas semanas, no dia 21, em Santo Antônio da Platina, durante a 53ª Efapi Expo. Durante a Sessão, prefeitos, vereadores e outros líderes da região apresentaram ao Legislativo as principais demandas de suas cidades, sendo que infraestrutura e saúde estão entre os principais pedidos.

Entre os pedidos apresentados, a prefeitura de Santo Antônio da Platina solicitou uma intervenção na Santa Casa de Jacarezinho, municipalização da PR-439 e sua duplicação, além da instalação de um aeroporto para a região.

Com a realização das sessões em Bandeirantes e Carlópolis nesta semana, os parlamentares terão contato direto com mais demandas da região, o que pode ampliar as chances de investimentos, trazer melhorias para os municípios e garantir o atendimento das principais necessidades da população.

