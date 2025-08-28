Governo vai lançar programa para distribuir gás de cozinha de graça na semana que vem

Redação - Agência Brasil

BRASIL - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (28) que o governo federal lançará, na próxima semana, o programa Gás do Povo, que garantirá gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda em todo o país. A iniciativa substituirá o Auxílio Gás e deve atender aproximadamente 17 milhões de famílias.

A declaração foi feita durante entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record Minas. Lula adiantou que o anúncio oficial ocorrerá em Belo Horizonte, no Aglomerado da Serra, durante sua próxima visita à capital mineira. Segundo ele, o objetivo é permitir que famílias em situação de vulnerabilidade recebam o benefício sem custo.

Lula cumpre agenda em Minas Gerais nesta sexta-feira (29), com compromissos em Contagem e Montes Claros. O presidente também antecipou alguns investimentos que serão apresentados oficialmente, vinculados ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Entre eles estão 31 propostas no valor de R$ 9,6 bilhões, além de 70 projetos para renovação de frota de transporte coletivo em diversas cidades brasileiras.

Outro destaque será a expansão do metrô de Belo Horizonte até Contagem, projeto que prevê R$ 1 bilhão em investimentos. Lula afirmou que a obra é aguardada há anos e ressaltou a importância da ampliação do transporte público na região metropolitana.

Na mesma solenidade, o governo anunciará a assinatura de dois contratos com a prefeitura de Belo Horizonte. O primeiro, no valor de R$ 456 milhões, prevê a implantação de 64,3 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. O segundo tem como objetivo a aquisição de 100 ônibus elétricos, como parte da política de incentivo à mobilidade sustentável.

Também em Contagem, o presidente fará uma visita às obras da Avenida Maracanã e entregará o primeiro trecho da nova via, que integra os investimentos federais em infraestrutura urbana no estado.

De acordo com a Presidência, o programa Gás do Povo será detalhado na próxima semana, quando serão divulgados os critérios para acesso ao benefício.