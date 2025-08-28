Zeca Dirceu cobra agilidade do MEC e Norte Pioneiro pode ganhar novos cursos de Medicina

É uma demanda urgente, especialmente em regiões como o Norte Pioneiro, que ainda enfrentam carência de graduação na área e profissionais”, destacou Zeca Dirceu. Foto: Ascom/MEC

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A 19ª Regional de Saúde do Paraná, com sede em Jacarezinho e que atende 22 municípios do Norte Pioneiro, está entre as regiões que podem ser contempladas com a criação de cursos de Medicina a partir do Edital MEC nº 1/2023. Seis instituições de ensino superior da área participam do processo seletivo e aguardam a decisão do Ministério da Educação.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) encaminhou um ofício ao ministro da Educação, Camilo Santana, pedindo que o resultado seja divulgado ainda em 2025. O parlamentar argumenta que a definição é necessária para que as universidades possam abrir vestibulares no início de 2026, viabilizando o ingresso das primeiras turmas já no próximo ano letivo.

“Cada novo curso de Medicina significa mais médicos sendo formados e, no futuro, mais atendimento para a população. É uma demanda urgente, especialmente em regiões como o Norte Pioneiro, que ainda enfrentam carência de graduação na área e profissionais”, destacou Zeca Dirceu.

Entre as instituições da região inscritas no processo estão a UNINTER Educacional, a ISCP – Sociedade Educacional, a Faculdade de Santo Antônio da Platina, a Instituição Chaddad de Ensino, a Fundação Educacional Miguel Mofarrej e a Editora e Distribuidora Educacional. A confirmação de quais cidades irão receber os cursos depende da homologação final do MEC.

Mais médicos para o interior

O edital busca expandir o número de profissionais de saúde no país, priorizando cidades do interior e regiões que ainda enfrentam dificuldades para atrair médicos. No Norte Pioneiro, a expectativa é de que a medida fortaleça a rede de atendimento e contribua para reduzir desigualdades no acesso à saúde.

Para Zeca Dirceu, a abertura dos cursos representa um passo estratégico: “Trata-se de uma política pública que aproxima a formação médica da população, atendendo tanto às necessidades do SUS quanto à demanda das famílias da região”, destacou o deputado.