11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Deputada quer criar lei para combater violência contra a mulher no campo

Intitulado como Maria da Penha vai à Roça, o programa é voltado para a conscientização e enfrentamento da violência em comunidades tradicionais, especialmente no meio rural

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
28/08/2025 às 09h34
Deputada quer criar lei para combater violência contra a mulher no campo
Foto: IA - Folha Extra

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada cantora Mara Lima (Republicanos) protocolou, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei que cria o Programa Maria da Penha vai à Roça, iniciativa pioneira no Estado voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no meio rural e em comunidades tradicionais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

O programa prevê ações como caravanas com palestras e oficinas, cartilhas e rádios comunitárias, formação de lideranças locais e mutirões de cidadania e saúde, sempre em parceria com sindicatos rurais, cooperativas agrícolas, universidades, SENAR (“Serviço Nacional de Aprendizagem Rural”), Conab (“Companhia Nacional de Abastecimento”), prefeituras e organizações da sociedade civil.

“Queremos levar informação, acolhimento e proteção às mulheres do campo, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e fortalecendo sua participação na sociedade”, afirmou a deputada.

O projeto se inspira na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o Brasil. A lei estabelece medidas de prevenção, proteção e assistência, garantindo direitos e acesso a serviços especializados.

“A mulher do campo muitas vezes enfrenta o isolamento e não sabe a quem recorrer. Nosso papel é levar a elas esperança, apoio e instrumentos para romper o ciclo da violência”, destacou Mara Lima.

Com isso, afirma a parlamentar, o Paraná dá um passo importante para ampliar a proteção às mulheres em áreas rurais e comunidades tradicionais, promovendo informação, acolhimento e fortalecimento da participação feminina na sociedade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto foi apresentado pelo deputado Anibelli Neto (MDB). Foto: Divulgação/Assessoria Parlamentar
CONSCIENTIZAÇÃO Há 1 dia

Projeto de lei prevê campanha de combate ao vício em apostas on-line em escolas estaduais

Objetivo é levar informação e prevenção ao ambiente escolar, envolvendo estudantes, famílias e profissionais da educação, abordando impactos na saúde mental, convívio e vida financeira

 Projetos foram aprovados em Sessão nesta segunda-feira (25). Foto: Orlando Kissner/Alep
PROJETOS APROVADOS Há 2 dias

Assembleia aprova doação de imóvel para áreas da saúde, educação e assistência social no Norte Pioneiro

Projeto de Lei garante 6.400m² para Itambaracá para projetos voltados a estas áreas; outros 11 projetos do tema foram aprovados em municípios de outras regiões

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 3 dias

Assembleia debate uso de Inteligência Artificial nas salas de aula no Paraná

Audiência Pública contou com a presença de professores, pesquisadores, parlamentares e estudantes para discutir os impactos, riscos e oportunidades da tecnologia

 Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
PEDIDOS Há 3 dias

Lideranças do Norte Pioneiro apresentam principais demandas da região em sessão da Assembleia Itinerante

Infraestrutura e saúde estão entre os principais pedidos, como construção de aeroporto, Delegacia da Mulher, pavimentações e ampliação do Hospital Regional

 Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
NECESSIDADES Há 6 dias

Assembleia Itinerante recebe demandas de Santo Antônio da Platina e municípios da região

Durante o encontro, na 53ª Efapi Expo, deputados destacaram conquistas obtidas e reforçaram a dedicação às demandas do Norte Pioneiro

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados