Deputada quer criar lei para combater violência contra a mulher no campo

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A deputada cantora Mara Lima (Republicanos) protocolou, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei que cria o Programa Maria da Penha vai à Roça, iniciativa pioneira no Estado voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no meio rural e em comunidades tradicionais.

O programa prevê ações como caravanas com palestras e oficinas, cartilhas e rádios comunitárias, formação de lideranças locais e mutirões de cidadania e saúde, sempre em parceria com sindicatos rurais, cooperativas agrícolas, universidades, SENAR (“Serviço Nacional de Aprendizagem Rural”), Conab (“Companhia Nacional de Abastecimento”), prefeituras e organizações da sociedade civil.

“Queremos levar informação, acolhimento e proteção às mulheres do campo, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e fortalecendo sua participação na sociedade”, afirmou a deputada.

O projeto se inspira na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o Brasil. A lei estabelece medidas de prevenção, proteção e assistência, garantindo direitos e acesso a serviços especializados.

“A mulher do campo muitas vezes enfrenta o isolamento e não sabe a quem recorrer. Nosso papel é levar a elas esperança, apoio e instrumentos para romper o ciclo da violência”, destacou Mara Lima.

Com isso, afirma a parlamentar, o Paraná dá um passo importante para ampliar a proteção às mulheres em áreas rurais e comunidades tradicionais, promovendo informação, acolhimento e fortalecimento da participação feminina na sociedade.