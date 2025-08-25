11°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Assembleia debate uso de Inteligência Artificial nas salas de aula no Paraná

Audiência Pública contou com a presença de professores, pesquisadores, parlamentares e estudantes para discutir os impactos, riscos e oportunidades da tecnologia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
25/08/2025 às 17h03
Assembleia debate uso de Inteligência Artificial nas salas de aula no Paraná
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - A aplicação da inteligência artificial (IA) nas escolas e universidades do Paraná foi tema de uma audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira (25), no Plenarinho da Assembleia Legislativa. O encontro reuniu professores, pesquisadores, parlamentares e estudantes para discutir os impactos, riscos e oportunidades da tecnologia no ensino básico e superior.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A deputada estadual Ana Júlia (PT), proponente do evento ao lado da deputada federal Carol Dartora (PT), destacou que as contribuições apresentadas servirão de base para a elaboração de projetos de lei. Para a parlamentar, o uso crescente de plataformas digitais tem reduzido a autonomia dos professores e limitado o direito dos estudantes ao questionamento e à interação em sala de aula.

Pesquisadores apontaram preocupações relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e à dificuldade em identificar a origem das informações produzidas pelas ferramentas. A professora Carolina Israel, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), apresentou estudos que mostram redução da atividade neurológica entre estudantes que utilizam IA para produzir textos. O professor Geraldo Augusto Pinto, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), ressaltou que a prática também afeta a produção científica, já que artigos e revisões começam a ser submetidos por softwares.

A falta de regulamentação no Brasil foi outro ponto levantado. Dartora lembrou que o Projeto de Lei 2338/2023 busca estabelecer diretrizes éticas para o uso da tecnologia, enquanto países da Europa e da Ásia já contam com legislações específicas. Representantes da APP-Sindicato alertaram ainda para o processo de plataformização do ensino, com conteúdos prontos que reduzem a autonomia docente.

Por outro lado, gestores do Instituto Federal do Paraná (IFPR) defenderam que a inteligência artificial pode contribuir com a adaptação de conteúdos, a automação de tarefas e a acessibilidade, além de apoiar pesquisas científicas. Estudantes reforçaram a necessidade de garantir que a tecnologia não aprofunde desigualdades entre escolas que ainda não possuem acesso à internet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
PEDIDOS Há 12 horas

Lideranças do Norte Pioneiro apresentam principais demandas da região em sessão da Assembleia Itinerante

Infraestrutura e saúde estão entre os principais pedidos, como construção de aeroporto, Delegacia da Mulher, pavimentações e ampliação do Hospital Regional

 Sessão Especial em Santo Antônio da Platina ocorreu na noite desta quinta-feira (21). Foto: Valdir Amaral/Alep
NECESSIDADES Há 4 dias

Assembleia Itinerante recebe demandas de Santo Antônio da Platina e municípios da região

Durante o encontro, na 53ª Efapi Expo, deputados destacaram conquistas obtidas e reforçaram a dedicação às demandas do Norte Pioneiro

 “É uma decisão importante para os paranaenses e para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD). Foto: Ilustrativa/Internet
MEDIDA IMPORTANTE Há 5 dias

Deputados falam sobre a importância da redução de 45% no IPVA

Medida passa a valer a partir de 2026, impactando diretamente a economia paranaense, reduzindo gastos e aliviando o bolso dos paranaenses

 Deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Foto: Rogério Machado/Alep
REFERÊNCIA Há 6 dias

Alexandre Curi destaca liderança do Paraná em sustentabilidade e inovação econômica

Presidente da Assembleia Legislativa acompanhou o encontro de governadores que integram o Cosud, e destacou a referência do estado ao unir preservação ambiental com desenvolvimento econômico

 Trecho da PR-090 (Estrada do Cerne) na região. Foto: DER
COBRANÇA Há 6 dias

Deputados cobram melhorias em rodovia do Norte Pioneiro

Requerimento pede reforço na sinalização da PR-090, entre as cidades de Sapopema e São Jerônimo da Serra

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados