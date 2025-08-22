16°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Japira promove reunião para criação do Conselho Municipal de Turismo

Encontro acontecerá na próxima terça-feira (26) na Câmara Municipal, representando um passo fundamental para a organização e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
22/08/2025 às 14h11
Japira promove reunião para criação do Conselho Municipal de Turismo
Município conta com diversos atrativos turísticos, e a criação do Conselho representa um passo fundamental para o setor. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Japira, no Norte Pioneiro, convida toda a comunidade a participar de um momento histórico para o futuro do município, a Reunião Ampliada para Constituição do Conselho Municipal de Turismo. O encontro acontecerá na terça-feira (26), às 17h00, na Câmara Municipal, localizada na Rua Vereador Gersoni Leite dos Santos, no Centro da cidade.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Este evento representa um passo fundamental para a organização e o fortalecimento das políticas públicas ligadas ao turismo local. A iniciativa busca unir diferentes setores da sociedade em torno de um objetivo comum: planejar e estruturar o desenvolvimento turístico de Japira de forma democrática, participativa e sustentável.

A reunião será aberta a autoridades municipais, representantes do setor público e privado, organizações da sociedade civil e cidadãos interessados em contribuir com ideias e propostas. A intenção é que cada voz tenha espaço, garantindo que as decisões reflitam as reais necessidades e potencialidades do município.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo, o encontro simboliza mais do que a criação de um conselho: é a oportunidade de construir coletivamente diretrizes sólidas para orientar o crescimento do turismo em Japira. “Será um momento para construirmos juntos as bases do turismo local, como quem planta uma árvore que dará frutos por muitos anos — cada ideia será uma semente para o futuro da nossa cidade”, ressalta a pasta.

Ao participar, a população terá a chance de colaborar ativamente na definição de projetos e estratégias que poderão transformar Japira em um destino turístico reconhecido. A expectativa é que o Conselho Municipal de Turismo se torne um espaço permanente de diálogo, cooperação e inovação, fortalecendo a identidade cultural e as riquezas naturais da cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kits foram entregues para fortalecer as iniciativas do grupo da Terceira Idade. Foto: Divulgação
SAÚDE Há 1 semana

Japira entrega kits esportivos para fortalecer as atividades do Grupo da Terceira Idade

Novos equipamentos prometem ampliar o alcance e a qualidade das iniciativas voltadas à saúde mental e física dos participantes

 Imagem Ilustrativa. Foto: Freepik
DESCARTE CORRETO Há 3 meses

Japira realiza coleta de lixos eletrônicos nesta quinta-feira

Coleta acontecerá entre as 09h00 e 17h00 no Centro Social até a próxima sexta-feira (06)

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Acidente deixa mulher ferida na BR-153 em Japira

Colisão aconteceu no trevo com a PR-272 e envolveu um automóvel e um caminhão

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Programa “Bons Olhos Paraná” realiza atendimentos oftalmológicos em Japira

Iniciativa é uma ação conjunta com o Governo do Estado do Paraná e tem como foco a detecção precoce de possíveis problemas de visão em alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental

 Foto: Construtora Betonex
CASA FÁCIL Há 3 meses

Cohapar entrega chaves da casa própria a 48 famílias de Japira

A obra, realizada em parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada, recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados