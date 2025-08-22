Japira promove reunião para criação do Conselho Municipal de Turismo

Município conta com diversos atrativos turísticos, e a criação do Conselho representa um passo fundamental para o setor. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Japira, no Norte Pioneiro, convida toda a comunidade a participar de um momento histórico para o futuro do município, a Reunião Ampliada para Constituição do Conselho Municipal de Turismo. O encontro acontecerá na terça-feira (26), às 17h00, na Câmara Municipal, localizada na Rua Vereador Gersoni Leite dos Santos, no Centro da cidade.

Este evento representa um passo fundamental para a organização e o fortalecimento das políticas públicas ligadas ao turismo local. A iniciativa busca unir diferentes setores da sociedade em torno de um objetivo comum: planejar e estruturar o desenvolvimento turístico de Japira de forma democrática, participativa e sustentável.

A reunião será aberta a autoridades municipais, representantes do setor público e privado, organizações da sociedade civil e cidadãos interessados em contribuir com ideias e propostas. A intenção é que cada voz tenha espaço, garantindo que as decisões reflitam as reais necessidades e potencialidades do município.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo, o encontro simboliza mais do que a criação de um conselho: é a oportunidade de construir coletivamente diretrizes sólidas para orientar o crescimento do turismo em Japira. “Será um momento para construirmos juntos as bases do turismo local, como quem planta uma árvore que dará frutos por muitos anos — cada ideia será uma semente para o futuro da nossa cidade”, ressalta a pasta.

Ao participar, a população terá a chance de colaborar ativamente na definição de projetos e estratégias que poderão transformar Japira em um destino turístico reconhecido. A expectativa é que o Conselho Municipal de Turismo se torne um espaço permanente de diálogo, cooperação e inovação, fortalecendo a identidade cultural e as riquezas naturais da cidade.