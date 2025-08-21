Deputados falam sobre a importância da redução de 45% no IPVA

“É uma decisão importante para os paranaenses e para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD). Foto: Ilustrativa/Internet

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Deputados estaduais destacaram o anúncio feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, nesta quarta-feira (20), sobre a redução de 45% na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Paraná. A medida, que passa a valer a partir de 2026, diminuirá a cobrança de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, colocando o estado com a menor alíquota do imposto no Brasil e beneficiando mais de 3,4 milhões de proprietários — cerca de 83% da frota tributada.

O projeto de lei que oficializa a alteração será encaminhado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Com a nova base de cálculo, um proprietário de automóvel avaliado em R$ 50 mil, que hoje paga R$ 1.750 de imposto, passará a pagar R$ 950 a partir de 2026.

Declarações

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a iniciativa do governo estadual em reduzir o imposto sobre veículos. Segundo ele, a medida representa um alívio financeiro para os paranaenses e reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento econômico. “É uma decisão importante para os paranaenses e para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD).

A deputada Maria Victoria (PP), primeira-secretária da Assembleia, destacou a importância da iniciativa para a economia paranaense. “A redução vai garantir mais dinheiro no bolso dos paranaenses, estimular o consumo e gerar novas oportunidades para o comércio e para o crescimento do estado. É resultado de uma gestão eficiente, que modernizou a máquina pública e agora devolve esse ganho para a população”, afirmou.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), líder da bancada do partido, ressaltou que o resultado é fruto do ajuste fiscal implantado nos últimos anos. “É uma conquista que beneficia milhões de paranaenses e um exemplo para o país. O Paraná arrecada o necessário e, com as contas equilibradas, pode reduzir impostos e melhorar a vida da população”, disse.

O deputado Cobra Repórter (PSD) também destacou o impacto da medida. “Trata-se de uma ação histórica que vai aquecer a economia e aliviar o orçamento das famílias. É mais um passo importante para tornar o Paraná referência nacional em gestão e qualidade de vida”, afirmou.

Já o deputado Delegado Tito Barichello (União) relembrou que a Assembleia Legislativa teve papel ativo nas discussões sobre a política tributária do estado. Ele ressaltou, ainda, a isenção do IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas, aprovada em 2024, que beneficiou mais de 732 mil trabalhadores. “Agora avançamos ainda mais, ampliando o alcance das reduções e fortalecendo o diálogo entre governo, Legislativo e sociedade civil”, afirmou.

Impacto

Segundo dados da Receita Estadual, dos 4,1 milhões de veículos da frota tributada, 3,4 milhões terão redução do imposto. A lista inclui automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.

A medida, de acordo com o Governo, não altera a alíquota de veículos com tributação diferenciada, como ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga e os movidos a gás natural veicular (GNV), que permanecem com a taxa de 1%.

Para reforçar o equilíbrio fiscal, o governo estadual também anunciou ajustes no sistema de cobrança, como o aumento da multa por atraso de 10% para 20%, além de medidas para incentivar a repatriação de veículos emplacados em outros estados.