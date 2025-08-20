Alexandre Curi destaca liderança do Paraná em sustentabilidade e inovação econômica

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), acompanhou nesta terça-feira (19) o encontro de governadores dos estados que integram o Consórcio de Integração Sul Sudeste (Cosud). A reunião aconteceu no Teatro Guaíra, em Curitiba, como parte da Conferência da Mata Atlântica. Curi destacou que o Paraná é uma referência para o Brasil ao unir “sustentabilidade e preservação ambiental com o desenvolvimento econômico”.

“O Paraná alcançou um equilíbrio importante. É o estado que tem o maior crescimento econômico do Brasil, acima de 8%, que é o dobro da média nacional, e é o estado que, nos últimos quatro anos consecutivos, é o mais sustentável do Brasil”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa.

“Esse tema da sustentabilidade e da preservação ambiental tem que caminhar junto com o desenvolvimento econômico e social”, acrescentou.

O deputado salientou também a relevância das discussões sobre a Mata Atlântica e das posições sobre o meio ambiente do Cosud, impressas na Carta de Curitiba, que será levada para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, em novembro. “A conferência é um debate importante sobre a questão ambiental, pensando no futuro do Paraná, no futuro do Brasil e no futuro do mundo”, considerou Alexandre Curi.

O encontro do Cosud reuniu os governadores Carlos Massa Ratinho Junior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro) e Renato Casagrande (Espírito Santo), e os vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina), enquanto a Conferência da Mata Atlântica, reúne especialistas de diversas áreas para discutir avanços na preservação do bioma.

Curi citou as ações realizadas no Paraná pelo governador Ratinho Junior para tirar obras importantes do papel. Ele exemplificou com as intervenções realizadas no Litoral, que não recebia grandes investimentos há muitos anos em razão de questões ambientais. “É o caso da ponte de Guaratuba, que há mais de 40 anos era prometida. Tivemos todos os estudos ambientais e, com muita responsabilidade, estamos fazendo uma das maiores obras de infraestrutura da história do Paraná, com sustentabilidade em primeiro lugar, com impacto praticamente zero ao meio ambiente. A Assembleia teve um papel importante, porque aprovamos três projetos de lei importantes para tirar essa obra do papel”, concluiu.

Ciência

Curi também falou sobre a homenagem à cientista e professora Mariangela Hungria, que recebeu a Ordem do Pinheiro do Paraná, maior honraria do Estado. O deputado também propôs que ela receba o título de Cidadã Honorária do Paraná, em projeto de lei assinado ainda pelos deputados Tercilio Turini (MDB), Cloara Pinheiro (PSD), Mauro Moraes (União), Anibelli Neto (MDB), Jairo Tamura (PL), Luciana Rafagnin (PT), Batatinha (MDB), Cobra Repórter (PSD), Moacyr Fadel (PSD), Hussein Bakri (PSD) e Luiz Claudio Romanelli (PSD).

Mariangela, que atua na Embrapa Soja, em Londrina, e na Universidade Estadual de Londrina (UEL) é a primeira mulher brasileira a conquistar o Prêmio Mundial de Alimentação (World Food Prize), reconhecido como o “Nobel da Agricultura". A premiação anunciada em 13 de maio nos Estados Unidos destaca anualmente personalidades que contribuem nos avanços em qualidade e disponibilidade de alimentos no mundo.

De acordo com a Academia Brasileira de Ciências, Mariangela Hungria foi uma das primeiras defensoras da fixação biológica de nitrogênio, nutriente essencial para o crescimento das plantas. A tecnologia foi usada em mais de 40 milhões de hectares no Brasil, promovendo uma economia aos agricultores “de até US$ 25 bilhões por ano em custos de insumos e fertilizantes, evitando mais de 230 milhões de toneladas de emissões equivalentes de CO2 por ano”.

Presenças

Além do chefe do Poder Legislativo, também estiveram presentes no evento os deputados Hussein Bakri (PSD), Fabio Oliveira (Podemos), Soldado Adriano José (PP), Marcio Pacheco (PP), Secretária Marcia Huçulak (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Artagão Júnior (PSD), Luis Corti (PSB) e Ademar Traiano (PSD).